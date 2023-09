El investido ‘to be’

¿Sabía el Gobierno, el núcleo ‘duro’ del Gobierno, empezando por Pedro Sánchez, que Yolanda Díaz se entrevistaría este lunes, como por sorpresa frustrada, con Puigdemont? En La Moncloa han dado a entender que, solo a última hora del domingo, la vicepresidenta comunicó su viaje a Bruselas y los motivos que lo impulsaban. En el palacio presidencial, por cierto, se desmarcaban de la iniciativa ‘exclusivamente suya’ de la señora Díaz, que de nuevo aparece como la avanzadilla en las negociaciones con Waterloo. Pero no hay tal, pienso: claro que Sánchez, al menos, conocía con la suficiente antelación el encuentro de la vicepresidenta con el ex president de la General, el fugado personaje que provocó, con su declaración de independencia en 2017, todas las catástrofes que conocemos. Quizá algo más: el presidente del Gobierno central no solo conocía el viaje, sino que acaso encargó a la dinámica cabeza de Sumar que vaya adelantando el terreno para cerrar ya un acuerdo con el incómodo prófugo.



Nada de esto, ni de la amnistía, ni de la otra exigencia de Junts (y de ERC), el referéndum de autodeterminación, ni del fugaz viaje de doña Yolanda, dijo este lunes Pedro Sánchez al comparecer en el Ateneo de Madrid para inaugurar el curso político en la capital. Rodeado de nueve ministros, numerosos altos cargos y entusiastas socialistas -que no llenaron del todo el aforo del acto, al que no asistieron, como hacían en años anteriores, algunos grandes empresarios y banqueros--, Sánchez hizo un discurso al uso, repleto de ataques contra la derecha en general y contra Núñez Feijoo muy en particular, y fuertemente laudatorio de la propia obra.



Pero los oídos atentos sí captaron algunos matices: es el momento de la audacia para dejar atrás el ‘procés’. Hay que pasar página para propiciar la normalización en Cataluña. Que cada cual interprete en qué consiste eso de la ‘audacia’, dicho a menos de un mes del sexto aniversario de aquellas acciones -referéndum unilateral y declaración posterior de independencia- y a poco más de un mes de que se celebre una Diada que este año va a contar con la presencia de los líderes de Junts y Esquerra en un plan tan reivindicativo como exige la coyuntura: los dos partidos independentistas, enfrentados, compiten en la dureza de sus exigencias para dar el ‘sí’ a la investidura de Sánchez. Quien, por cierto, se mostró muy tranquilo en su aparición ateneísta: dio por seguro que alcanzará la investidura y hasta dijo que él había ganado las elecciones, olvidando que quien las ganó fue, en realidad, Feijoo, aunque este vaya perdiendo las ‘poselecciones’.



Yo diría que Sánchez, que obviamente tiene más información que quienes opinan lo contrario, se da ya por investido, allá por mediados de octubre, que es cuando se celebraría la segunda vuelta con él como protagonista, una vez presumiblemente fracasada la primera vuelta de Feijoo. Investido ‘to be’, que dirían los británicos; es decir, que no lo está aún, pero que está en camino de estarlo. Siempre Puigdemont mediante, claro.



La sensación dominante, al menos entre quienes asistíamos al acto en la lluviosa mañana del lunes en el Ateneo, era unánime en el sentido de que Junts acabará dando ‘luz verde’ a la permanencia de Sánchez en La Moncloa. Sin duda, Yolanda Díaz ha transmitido a ‘su’ presidente, ‘de primera mano’ lo que Puigdemont anunciará este martes como exigencias a cambio de la investidura.