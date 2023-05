El infante infinito

El verano se yergue lento y titubeante, trastabilla, cae, gatea, se levanta y toma del primaveral suelo una amapola. Se acuclilla para sentarse luego ensimismado y sin cuidado. Se golpea, duele, turba, balbucea y queja, le gustaría llorar, pero la amapola que sostiene le anima a la alegría. La mira con arrobo, tanto que alcanza a estremecerla; se podría pensar que su presencia atrapada en su mano atrapa a su vez todo su ser.



Enardecido la eleva en el cálido aire de la tarde, la desplaza luego a izquierda y derecha, primero con cuidado, como buscando preservarla, luego más rápido. Los pétalos al contacto con el aire tiritan, rizan, pliegan y despliegan, mientras el escarlata de su fuego tiñe el cielo en fugaces trazos que lo incendian y sosiegan en el seno azul de su mansa corona.



El verano se siente alegre, tanto que no recuerda porqué está sentado allí, en mitad de la primavera sin esperar nada y sin pensar en nada que no sea la amapola que se bambolea, más que mustia o marchita, decaída en la vital indolencia de esa mano que la mece en el seno de su pasión. Él no la pretende erguida, ansia solo sostenerla entregada y para siempre, como si en verdad fuese la efímera fragancia de eternidad que es.



Se diría, a los serenos ojos del poeta, que se ha enamorado, y en verdad lo ha hecho, pero él aún no lo sabe, por qué había de saberlo, es solo un niño rubicundo y confiado en los brazos de una emocionada primavera.