Incomunicados por Telefónica

Estimado señor director:



Soy residente en el lugar de La Lagoa, del Ayuntamiento de Bergondo, y deseo denunciar públicamente la situación de incomunicación total que desde hace tres semanas sufro como consecuencia de que la empresa Telefónica no atiende mis demandas de que reparen las averías que nos han dejado sin ningún servicio telefónico de los dos números fijos que tengo contratados, del servicio de Internet, del de Movistar, de Wi-Fi, de todas las plataformas televisivas, en definitiva, totalmente incomunicados con los graves perjuicios que ello me ocasiona, razón por la que he denunciado a Telefónica ante el Instituto Galego de Consumo e da Competencia.



Además, hace más de un año que Telefónica no ha sustituido, a pesar de mis peticiones, un poste de madera fuera de servicio, por el que llega su cableado de cobre a mi domicilio, no poniéndome el cable de fibra que me anunciaron.



Le ruego publique esta denuncia, por si hay más afectados en esta área de Sada y Bergondo, para que mi carta los oriente para denunciar la situación ante la Xunta de Galicia, ya que me resisto a pensar que mi situación de desatención se deba por Telefónica a un intento de tenerme incomunicado.



Atentamente,

Francisco Vázquez y Vázquez