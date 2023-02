Ya era hora

Se nota que estamos en año electoral porque Patxi López ha presentado, en nombre del grupo socialista, una propuesta para reformar de manera urgente la llamada ley del “si es si”. Que menos. Realmente es incomprensible que no lo hayan hecho antes y que tantos dirigentes y ministros socialistas hayan defendido la ley, aunque con la boca pequeña, para no molestar a sus socios de coalición. Incluso Pedro Sánchez se deshizo en elogios sobre la fallida ley del “si es si” elaborada por el Ministerio de Igualdad. Nuestro Presidente, lleno de entusiasmo, llegó a decir que en el resto de Europa iban a copiar la ley. Pero ya digo, si no estuviéramos en año electoral, dada la soberbia y arrogancia con que se las gasta este gobierno, no habrían dado el paso de modificar ni una coma.



Lo cierto es que, sin cuestionar que la intención de la ministra Montero era hacer una ley que protegiera a las mujeres, su ley ha conseguido todo lo contrario sencillamente por las deficiencias técnicas en su elaboración. Me temo que el equipo que rodea a Irene Montero no es precisamente el mejor.



Ahora lo que me sorprende es el cinismo de la posición oficial del PSOE, en este caso puesta de manifiesto por Patxi López diciendo que para reformar la ley prefieren hacerlo con el apoyo de sus socios de los partidos independentistas en vez de con el PP.



El Gobierno viene utilizando este truco desde el principio de la legislatura en un intento burdo de aislar al principal partido de la oposición al que, por un lado, reprochan que no les apoye en políticas de Estado y cuando se muestran dispuestos a hacerlo se niegan en redondo a tomar en cuenta esa disposición.



Ese ninguneo constante y ese desprecio que manifiestan, sin cortarse, buena parte de los dirigentes del PSOE hacia el PP empieza a ser un mal truco para arrinconar al principal partido de la oposición. Yo creo que en filas socialistas piensan que la mayoría de los ciudadanos somos tontos del remate y nos tragamos su propaganda de sal gorda porque somos incapaces de ver lo evidente.



Y sí, lo vemos, y lo que vemos es que este año vamos a ir a las urnas dos veces, primero para votar en las elecciones autonómicas y municipales y después en las generales. Así que a Pedro Sánchez y a los suyos les viene muy requetebién marcar distancias con Podemos, como si nos fuéramos a creer a esta alturas que no va a volver a gobernar con los podemitas. Sánchez gobernará con quien haga falta, ya lo sabemos, así que aunque llega un pelín tarde con la puesta en escena de intentar remediar el fiasco de la ley del si es si, aún así más vale tarde que nunca.