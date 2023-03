España, un gran ring de boxeo durante dos meses

Faltan dos meses para que este inmenso campo de boxeo nacional desemboque en las urnas autonómicas y municipales. ¿Quién va a ganar esas elecciones? Difícil de contabilizar: muchos resultados esparcidos por la geografía española. Pero una sensación unánime: el territorio se ha convertido en un ring en el que la confrontación absoluta es la tónica dominante. Y de ahí solo pueden salir dos conclusiones: una, un cruce de guantes amistoso, un pacto resignado entre los contendientes, con un ganador. Otra, el caos.



Esta semana que comienza es importante por muchos factores. Desde del Poder Judicial, que celebra un pleno que muestra hasta qué punto reina el desconcierto en el mundo de la justicia, hasta esa ‘cumbre madrileña’ de Sumar, de Yolanda Díaz, el próximo domingo. Pasando, claro, por una posible remodelación del Gobierno, dicen que mínima, si es que el presidente, entre la guayabera dominicana y el severo traje oscuro en Pekín, tiene tiempo para abordar las ásperas cuestiones nacionales.



Porque no puede ser, simplemente no puede ser, que la pugna entre jueces progresistas y conservadores se estanque en si los primeros dimiten o no como vocales del Consejo del Poder Judicial, lo que paralizaría (aún más) a este órgano. Como no puede ser que las discrepancias entre los máximos rivales, el Gobierno del PSOE y el PP, se extiendan hasta la ‘cumbre’ iberoamericana, el forzado apretón de manos que cada dos años se da España con esos países latinoamericanos en los que cada vez tiene menos influencia política y económica. Y no, no puede ser el inmenso barullo entre los inevitablemente futuros aliados en la derecha y en la izquierda.



Nada extraño resulta el desconcierto que en la ciudadanía se percibe, analizadas a fondo las encuestas en torno a múltiples temas, como la reforma de la ley del ‘sí es sí’ o la presencia de ministras de Podemos en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, cuando todo parece, en estas vísperas electorales, provisional. ¿Cómo será el acto de Sumar este próximo domingo, que es de Ramos y de fuga hacia las vacaciones de Semana Santa? ¿De inclusión con las ‘colegas’ de Podemos? ¿O de exclusiones? Pues resulta que nadie, ni siquiera quizá Yolanda Díaz o Ione Belarra, lo sabe, cuando falta menos de una semana para la celebración de este encuentro ‘fundacional’. Claro que de la señora Díaz y de sus ‘aliadas a palos’ hablaremos no poco esta semana, ya verán, ya.