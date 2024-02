Elecciones desde la lejanía

Es la primera vez que sigo el proceso electoral a distancia. Y también es la primera vez que en unas elecciones autonómicas voto por correo. En la distancia y utilizando las redes sociales para conectar con las emisoras de radio, los canales temáticos, las plataformas y los programas de televisión con señal internacional, todo me pareció distinto.



En la lejanía- Reino Unido- te gusta conocer el mayor número de datos que te puedan servir para ir haciendo una composición de lugar de por dónde va a ir el recuento de votos. Las primeras estimaciones daban una amplia mayoría al PP. Algo bastante irreal si tenemos en cuenta que los primeros datos escrutados suelen ser de mesas y zonas con poco índice de población.



Al comenzar los programas electorales de las televisiones y las emisoras de radio se ofrecían las primeras encuestas a pie de urna en las que casi siempre los escrutadores fallan. En esta ocasión dos cadenas de televisión, la española y la gallega, coincidieron mucho en los datos emanados de las encuestas a la salida de los colegios electorales ya que se aproximaron bastante al resultado final del recuento de los votos emitidos.



Seguí con detenimiento las aportaciones hechas por los comentaristas/tertulianos, periodistas y politólogos, en cada una de las cadenas. Mientras que en la televisión autonómica de Galicia -RTVG-, se hacía un seguimiento en base a los datos del escrutinio que se iban produciendo, en la televisión estatal-RTVE-, que emitió por la 1ª y el canal internacional, se pesentaban postulados para mantener la posibilidad de que se produjera un cambio en la tendencia del voto recontando y que pudiera generar un gobierno bipartido de nacionalistas y socialistas. Esta fue la constante durante mucho tiempo de los que iban comentando los resultados- excepto una tertuliana del periódico El Mundo. Hasta muy entrada la noche no se fue desvaneciendo aquella posibilidad de que hubiese un gobierno distinto al presidido por Alfonso Rueda.

Algo parecido ocurrió en el seguimiento que hice de cadenas radiofónicas: COPE y Onda Cero, enjuiciando lo que habían dicho los gallegos con sus votos, mientras que la SER, navegó durante un tiempo en la teoría de que se podría producir un cambio de tendencia en lo relativo a la gobernabilidad de la Xunta de Galicia.

En la lejanía no me sorprendió el sondeo a pie de urna que otorgaba un éxito sin paliativos al BNG y a su candidata Ana Pontón que elección tras elección suma votos teniendo un caladero muy importante entre los más jóvenes. Lo más sorprendente del sondeo de las ocho de la tarde fue la entrada en el Parlamento de Galicia, Democracia Ourensana (DO), el partido que lidera el actual alcalde de la ciudad de las Burgas. Su largo 8% en su circunscripción le otorgaron un acta con más de 15.000 votos emitidos. Es algo que deberán analizar los politólogos ya que esta fuerza política cada vez que hay elecciones, sean municipales, autonómicas o generales, aumenta las aportaciones de los votantes. Mi familia y mis amigos españoles/ingleses me preguntaban que eran las siglas (DO). En verdad que me costó trabajo explicarles que algo que nació para criticar a los políticos, por medio de una televisión local, tenga ahora representación parlamentaria. Ver para creer…



Como señalaba al inicio de mi comentario, en la lejanía se ve todo muy distinto cuando se abrieron las urnas. Lo que quedó claro el 18 de febrero es que ha nacido un nuevo e importante barón en el Partido Popular, Alfonso Rueda. La Galicia que vota lo dejó muy claro: la gobernabilidad está en manos de los populares y las otras fuerzas de las distintas izquierdas y de la derecha más a la derecha, no tienen representación parlamentaria en el edificio del Hórreo.