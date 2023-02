Este año recién estrenado, el pueblo español está citado a las urnas, en una primera sesión el 28 de mayo, con motivo de las Municipales y Autonómicas, en aquellas comunidades que así lo tienen decidido que darán alguna gran sorpresa para beneficio de unos y desazón de otros, las encuestas dicen de momento que los populares pueden ganar los comicios municipales en una amplia mayoría, de ciudades grandes y pequeñas, incluso en pueblos y villas. El problema no es quién gane, sino, que lo haga con una mayoría, para poder gobernar en solitario, sin ayuda de nadie, ya sea la derecha o la izquierda. Esta pesadilla que vive el pueblo español de un gobierno fantasma, tiene que acabar por el bien de todos.



La izquierda, según dichos sondeos, a excepción de los que haga Tezanos a corte y medida del candidato socialista del actual presidente Sánchez, no parece que vayan en la línea que marca el susodicho. Lo más razonable, si el partido socialista no quiere verse envuelto en un lío, debe hacer una campaña mediática, que los españoles la entiendan, porqué la frase de; “somos el gobierno de la gente” no encaja ni con bolillos, no es tiempo de frases compuestas o sin componer, es momento de dar solución a los muchos problemas que arrastra la sociedad española en su conjunto.



Esto lo saben bien todos los partidos, sindicatos y patronales de toda la Nación española, hay que dar un vuelco a todo lo que se ha venido haciendo hasta ahora, para que los resultados no sean tan desastrosos como se espera que coseche el partido gobernante de Sánchez y sus socios en el mismo. Todo dependerá de cómo se afronte la campaña que se avecina para los que lidian en esta consulta y que sentará las bases, para lo que vendrá después, las elecciones generales de final de año, si no, hay un posible adelanto estratégico y con otro candidato diferente al que en estos instantes, está instalado en la Moncloa.



Los españoles aspiran a tener una política más tranquila sin tanta confrontación parlamentaria y más cerca del pensamiento de la sociedad que le elige, no para que diriman sus diferencias ideológicas en el estrado del parlamento, sino, que se esfuercen en dar con los métodos esenciales que el pueblo precisa para seguir creciendo en la economía, el trabajo y el desarrollo social que tanto, precisa España y los españoles también.



Así las cosas, se presenta una doble campaña, complicada y reñida hasta la saciedad, el electorado tendrá que hilar muy fino a la hora de depositar su voto en las urnas, los candidatos se lo van a rifar y ganará aquel que sea más virtuoso, a la hora de afrontar sus decisiones y convencer al elector, no es fácil, el asunto este año está muy complicado, para todos los partidos. Y con esta Tropa más.