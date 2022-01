El desdén de Washington

España ha sido y es un socio fiable de la Alianza Atlántica. Esa posición no ha variado desde que en 1986 tras un referéndum que dividió a la opinión pública y en el que González obtuvo una victoria agónica. El 52,5% votó a favor de permanecer en la OTAN. Por eso nuestras Fuerzas Armadas han participados en muchas operaciones en las que ha intervenido la Alianza. Y lo siguen haciendo. La más reciente, enviando la fragata Blas de Lezo al Mar Negro para reforzar la presencia de unidades navales de diferentes países que llevan ya meses patrullando en una misión que persigue disuadir a Rusia de un posible ataque a Ucrania.





España, pues, está cumpliendo. En ese marco resulta sorprendente que el presidente del Gobierno español haya sido excluido de la reciente videoconferencia que ha mantenido Biden con los mandatarios de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Polonia. En lo que tiene de menosprecio a un socio fiable, semejante desdén no parece de recibo. Se dirá que los EEUU no han olvidado algunos episodios lamentables de nuestra política exterior. Entre otros la intempestiva retirada ordenada por Zapatero de las tropas españolas destacadas en Irak.





Incluso hay quien ha ido más lejos tratando de explicar semejante desdén apuntando que en Washington no se fían de un Gobierno como el español del que forman parte varios ministros que proceden del Partido Comunista y son de confesa simpatía hacia el régimen cubano o el venezolano. Son los EEUU quienes deberían explicar las razones pero, en este caso, más allá de lo que cada uno pueda pensar de la personalidad y el funambulismo político que caracteriza a nuestro presidente de Gobierno, tengo para mí que semejante ninguneo no es de recibo porque en última instancia ,el menosprecio es hacia España, un socio fiable de la Alianza Atlántica como viene demostrando desde hace ya más de treinta años. Y como han sellado con su sangre algunos de nuestros soldados que perdieron la vida en el transcurso de misiones internacionales desarrolladas por la OTAN en Bosnia, Kosovo, Afganistán o en la lucha contra la piratería en el golfo de Adén. Ya digo, el desdén de Washington no es de recibo.