Na primeira das miñas colaboracións con este diario, deixei por escrito algo que sorprendeu moito as amizades estadunidenses coas que manteño unha relación cuase epistolar vía redes sociais: refírome ao feito de eu aprender galego, a lingua nada neste país, o idioma en que escribo estes artigos.



Até sei de boa tinta que Frank Bascombe, o personaxe de Richard Ford que me segue os pasos, botou man da Wikipedia para saber que era iso do galego. “É moi semellante ao portugués, non si?”, seica lle dixo Bascombe a un bo amigo de meu. “É máis que semellante: o portugués chámase portugués como se podería chamar galego, pois foi no antigo Reino de Galiza onde naceu a que logo sería lingua de Camões”, respondeulle meu colega, que sabe bastante da lingua de Camões -e de Vinicius de Moraes- pois a súa parella é unha brasileira de São Paulo.



Supoño que xa intúen vostedes a que vén este exordio lingüístico a oficiar de limiar dun artigo nun xornal deportivo? Pois si, vén a conto da estupenda iniciativa da rapazada do Instituto de Ensino Secundario Rafael Dieste da Coruña a prol de o noso benquerido Deportivo asumir, na súa denominación oficial, o único topónimo legal -e lexítimo, por primixenio- da cidade, isto é, A Coruña.



O Dépor é da Coruña?

Claro. O Dépor é da Coruña, así que o lóxico é que ese sexa o lema da campaña da comunidade educativa do IES Rafael Dieste, unha campaña que xa ten como avalista nin máis nin menos que o noso capitán Álex Bergantiños, un dos heroes da nosa tribo.



A ver, e aínda que me resista a ser edadista, sei que ao setentón “catedrático” compañeiro de localidade de Riazor lle pode custar un chisco máis asumir a mudanza —que La Coruña pase a ser A Coruña no nome do clube— do que ao rapaz aprendiz de adestrador —tamén compañeiro de localidade— co que acostumamos comentar os partidos desde a bancada. Mais o “catedrático” é un tipo razoábel, non un túzaro. Estou convencido de que máis cedo que tarde acabará por conceder: “Home, se a cidade se chama A Coruña e o clube naceu na cidade, o lóxico é que a denominación oficial de clube e cidade sexa a mesma”, hanos dicir.

Fago votos por que o Consello de Administración do Deportivo faga súa esta iniciativa e promova as mudanzas estatutarias necesarias para acabar cunha anomalía difícil de entender até para un norteamericano de relativamente recente veciñanza coruñesa.

O Dépor é da Coruña, of course.