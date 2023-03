¿Cuándo tocaremos techo?

Cada vez que voy a un establecimiento para abastecerme de los productos necesarios con los que llenar mi nevera y la despensa me pregunto qué nuevo susto económico me voy a llevar con respecto a lo pagado una semana antes.



Nos encontramos en una tremenda espiral con los precios desbocados y ahogándonos, y cada vez llenamos menos el carrito con el que recorremos de forma compulsiva los distintos hipermercados buscando los productos más baratos. En estos momentos la subida, que afecta muy directamente a nuestros depauperados bolsillos, nos ha colocado al borde del 17 por ciento algo que no ocurría desde la penúltima década del siglo pasado. Y las trazas de detenerse en su carrera alcista no parecen tener fin.



La cesta de la compra, tan denunciada diariamente por los que pasamos con nuestro dinero o tarjeta de crédito por una caja de un centro de alimentación, sigue obligándonos a los sufridos consumidores- los que intentamos comer todos los días- a tener que hacer unos reajustes monetarios que no parecen sufrir los que se sientan -ellas y ellos – en la sala del Consejo de Ministros. Esos responsables del Gobierno que, cada vez que abordan el tema, nos intentan convencer con declaraciones dispares y que no se ajustan a la realidad. Soy de los que creo que las dos vicepresidentas del Ejecutivo, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, nos deberían de explicar donde compran ellas los productos de primera necesidad para intentar convencernos de que los precios no han sufrido los aumentos que denunciamos los consumidores. Entre todos los que se sientan en el banco azul del Congreso quieren hacernos comulgar con ruedas de molino cuando hacen afirmaciones tan falaces cómo que los precios han tocado techo. Una afirmación repetida a coro por los integrantes del Gobierno que no se ha creído nadie y que tiene una nueva versión después de hacer hincapié en lo de la guerra de Ucrania, la salida de la pandemia, etc. Ahora se aferran a las inclemencias meteorológicas que han hecho que los productos de primera necesidad y procedentes de nuestros campos hayan sufrido un aumento tan considerable en los precios debido a la perdida de las cosechas.



Al comienzo de mi artículo me pregunto que cuando tocaremos techo. Me gustaría que los representantes políticos, los que viven directamente de nuestros impuestos, fueran sinceros por una vez y nos dijeran la verdad. La mentira, que practican con gran asiduidad, no es buena compañera para conseguir votos. Y en nuestra decisión tenemos el no otorgárselos. Depende de cada uno de nosotros. No lo olviden.