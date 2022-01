Colectiva “Tierra de Hombres”

La sede de Afundación acoge la III exposición colectiva “UNHA VIAXE SOLIDARIA E CREATIVA Á VIDA”, que organiza “Tierra de hombres” y que, en esta edición, está coordinada por Francis Marrouch y Pedro Bueno. Su finalidad es apoyar el proyecto “Viaje hacia la vida” iniciado en Galicia en el año 2003 y cuyo objetivo es ayudar a enfermedades graves de la infancia en los países de África que carecen de recursos. Tal iniciativa ha beneficiado hasta la fecha a 116 niños y niñas que han sido atendidos en el Hospital Clínico de Santiago, en el Materno Infantil de A Coruña y en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. La muestra está compuesta por obras donadas gratuitamente por 59 artistas que colaboran a este extraordinario proyecto y que se venden al módico precio de 150 euros, una ocasión sin duda excepcional para que el gran público pueda hacerse con una obra de arte. Poner nuestro granito arena es el objeto de este texto, más que hacer el habitual comentario crítico. Diversos géneros, técnicas y estilos diferentes se dan cita: bodegones, paisajes, obras figurativas y abstractas dan fe de las infinitas posibilidades expresivas de las artes plásticas. El tema del paisaje, que es el más abundante de la muestra, nos lleva por rincones de nuestra ciudad, desde un “Paseo por la torre de Hércules” de Antonio Losada a la “ Plaza de Azcárraga” de Enrique Castro, desde la “Plaza de Mina” de F. Otero al “Náutico de A Coruña” de Francis Marrouch, desde la “Marina” de Marite Faginas hasta el “Rincón de la Plaza de España” de Maribel Cabana; o nos hace sentir el pálpito de “La Galicia profunda” de Paloma Castroverde, la poética de la noche en “Claro de luna” de Ángeles Bello”, el misterio de nuestras oscuras frondas en “Corredoira de Mariñán” de P. Bueno, la abierta inmensidad en “Agua” de Chelo Ferreiro y en “Negramar” de Susana de Bogo, o experimentar la calma de las aguas quietas en la acuarela de A. Deus, el agua puede ser un camino de luz como en “Braña” de Marga Santiago o un puerto acogedor como “En la bahía” de Elena Miranda. La figura humana está presente en “Saudade” de Marta Pardo de Vera, “Fado adverso” de El Chano, “Pétrea” de Cristina Sánchez, “Feirantes” de Amado Amado o “Pram Reader” de M. Martin Morgan. Ejemplos de bodegón son “Cerezas” de Carlota Paz, “Cerámica de Úbeda” de J. Mª Urda o “Bodegón primario”. de Anandez. La abstracción está presente en “Art+_...arte” de G. Trebacz, “,”Arcos de octubre” de Javier Vila, “Faro I” de Eva Vérez, “Gloves” de Rosa Catoira y “Negra sombra azul” de Maica Gómez. El aguafuerte “Libélula” de E. Celeiro, la escultura de acero “Na fase de bucle” de S. Penalta y obras de Joan Berride, P. Conde,P. Castroverde, I. Soilán, E. Castro, Francisca, Barbeito, Ch. Blanco, C. Seisdedos, P. Cancio, R. Guisán, Cati Ameneiro, X. Rodríguez, I. Galego,Comba,T.Poza, F.García, Remeseiro, D. Agra, M. Molares, A. Mosquera,,R. Salanova, Demoreiras , C. Torreiro, G. Ramírez, Barbeito, C. Castro, M. Castro, N. Penela completan la muestra.