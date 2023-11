Ciudad Alta. Abandono

Hoy traemos una queja de los vecinos de la Ciudad Alta, como lo atestigua nuestra historia colectiva, en esa parte, es donde comienza la historia y el desarrollo de lo que hoy es la Coruña, por desgracia olvidada de nuestros regidores, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, en todo el periodo que abarca desde 1900 hasta la actualidad, poco o nada se hizo por aquel barrio que fue el epicentro de La Coruña, desde donde se tomaban las decisiones más importantes, al menos hasta 1837, en que estaba en la emblemática Plaza de la Harina el Ayuntamiento coruñés y de donde partía la corporación a todos los actos. Desaparecido el Municipio del lugar y trasladado a la Franja, primero y a San Agustín después, para recabar en la plaza que ocupa en la actualidad en 1918.



Mucha historia tiene la hoy barriada de la Ciudad Alta, pero poco se hace por revitalizar su entorno y la vida de sus moradores, se han hecho cosas, pero la mayoría, fue para empobrecerlo, al no ser conscientes de que esa parte de la ciudad, tiene que ser un foco de atención de forma constante y dar vida al entorno es esencial, para recuperar el esplendor que en su día ya muy lejano tuvo dicho entorno.



Cuando los vecinos de esta parte de la ciudad se quejan, lo hacen con razón, que el resto de los barrios también la tienen, por supuesto, pero la Ciudad Alta, como todo casco antiguo, tiene que ser cuidado y estar en una pulcritud constante.



Este no es el caso y por eso me hago cargo de que esta queja no es puntual, teniendo en cuenta el estado en que se halla esa zona de la ciudad.



Al parecer desde hace algo más de quince días, los vecinos de la calle de Herrerías, una vía con mucha historia, no tienen alumbrado público desde el colegio instalado en el antiguo Palacio de Camarasa, n 1 de dicha calle, hasta la Plaza de las Bárbaras, incluyendo en ese recorrido el callejón de San Blas, donde se halla la antigua sede de los Monjes Benitos y Bernardos, hoy hace las funciones de una guardería.



Teniendo en cuenta que en esta estación de otoño-invierno, las noches son largas y los días cortos, las negras sombras de la noche caen sobre estas vías como antaño, antes de que existiera la luz eléctrica. No es posible que a estas alturas del siglo XXI, esto ocurra en dicho barrio, ni por supuesto en ningún otro.



Esos vecinos, están hartos de llamar a que se les arregle el alumbrado público y de momento, al parecer nadie se ha presentado en el lugar para hacerlo, estos pagan sus impuestos como todos los demás y tienen los mismos derechos de ser asistidos en todo momento, sea la avería que sea y de quién sea la culpa.



Espero por el bien del vecindario que se solucione este problema que no lo es, como tal, sino, una dejadez palpable.