Dando vueltas a la densidad circulatoria en la ciudad coruñesa, se viene observando una disminución en el tráfico rodado en las calles, avenidas y accesos a la ciudad, que llama la atención de todos los que, a diario, entran desde los municipios limítrofes a la urbe herculina. Puede haber muchos motivos relacionados entre sí, dado el peso específico de la Coruña, en relación con el conjunto de las demarcaciones territoriales que le rodean.



La ciudad coruñesa, siempre gozó de un importante flujo de autos, que accedían a la ciudad por diversos motivos, trabajo, visitas, compras, ocio, etc. Desde épocas en que, el automóvil, comenzó a funcionar, el mayor desarrollo del tráfico rodado, da inicio a comienzos de la década de 1970 con mayor fuerza, a la que siguió en las posteriores con mayor incidencia, hasta llegar a nuestros días. Cuales son las razones de este descenso en la afluencia de los vecinos de los municipios adyacentes a la Coruña ó de los mismos barrios más alejados del centro.



Hay que buscar en primer lugar, que la ciudad, carece de las plazas suficientes de aparcamiento para los que llegan de fuera y también los de los barrios. Están en la misma situación de los anteriores, se las ven y desean para poder hallar una plaza donde aparcar. Los privados abiertos al público, están saturados y en algunos, las plazas son tan estrechas, que hay problemas de movilidad para los usuarios.



Otra de las razones, la continuada exclusión de la circulación de los viales a los autos que acceden a la ciudad y se encuentran con restricciones de todo tipo, bien por motivos de obras menores interminables, actuaciones del Municipio, zonas peatonales, pruebas deportivas, manifestaciones, todo ello conlleva cortes de tráfico, temporales, eventuales o definitivos. Motivando pérdida de tiempo, paciencia y despilfarro de gasolina, que afecta al bolsillo de cada cual, pero al municipio estos contratiempos, no le incumben, pero sí al dueño del vehículo, teniendo en cuenta el precio a que está el combustible.



Puede haber muchas más razones y en definitiva la ciudad tiene un descomunal problema de circulación en el tráfico rodado, puede el Municipio coruñés, tomar las medidas que desee, pero lo principal es solucionar un viejo y eterno problema.



La ciudad cuenta con un transporte público municipal anclado en el tiempo, no es el preciso al ciudadano, ni tampoco la ciudad, los vehículos deben ser más ajustados, versátiles, de una menor envergadura y el tiempo de espera tiene que ser, mínimo, no puede haber un tiempo de espera dependiendo de la ruta, al ir en detrimento del usuario. Mientras no se solucione el problema del transporte público en la ciudad, seguirá habiendo una circulación intensa, que se agrava con la doble fila en numerosos viales de la ciudad.