(Casi) todo lo que va a ocurrir tras el 7-M

or el mundillo político de la Villa y Corte, esos cenáculos que tanto molestan a Pedro Sánchez, corren como liebres de primavera las apuestas: ¿llegarán a un acuerdo Podemos y el PSOE sobre la ley del ‘sólo sí es sí’, algo que evite el aroma de ruptura que quedaría patente en las diferentes, encontradas, manifestaciones del 8-M? Los que creen que saben de las honduras de la formación morada se inclinan por pensar que la ruptura entre los coaligados, cifrada para después de las elecciones municipales y autonómicas, es ya un hecho, aunque no inmediato: a los ‘morados’, dicen algunos de ellos, no les interesa continuar ligados a un partido ‘de titos bernis’. Pero, tal y como están, ¿pueden los podemitas permitirse el lujo de caminar en solitario? He ahí el dilema.



Todo parece estar abierto ahora, y hay que reconocer que los ‘casos tito Berni’ y, en muy otro orden de cosas, Ferrovial, ponen al partido de Pedro Sánchez al borde del abismo en las encuestas, porque ambos asuntos se están gestionando francamente mal: en los próximos días tendremos algunas muestras demoscópicas de hasta qué punto el partido gobernante se resiente de las andanzas del ya ex diputado canario y de otros de sus colegas que están aún por salir a la luz. Y, claro, veremos también si la política oficial de enfrentamiento con los ‘poderosos de las finanzas y de la empresa’ da el fruto deseado en las calles, que uno tiende a pensar que más bien será todo lo contrario de lo que pretenden los ‘asesores externos’ de La Moncloa.



Claro que Sánchez es mucho Sánchez: de momento, ya ha anunciado para este martes la aprobación de una ley de paridad hombres-mujeres tajante en la Administración y en la empresa privada. Controlar el BOE en vísperas de la jornada feminista del 8-m no es pequeña cosa, y eso lo saben bien los ‘socios’ de Podemos. Veremos cómo afronta Sánchez, sin embargo, esa pegajosa corrupción en una parte (seguramente mínima, pero muy escandalosa) de la bancada socialista; no se olvide que el presidente tiene ante sí una moción de censura, el ‘tamamazo’, presentada por Vox y que en principio debe sustanciarse antes de semana santa, o sea, este mismo mes de marzo en el que tantas cosas van a suceder. Y claro, el ‘tamamazo’ será, que lo es, una chapuza parlamentaria, pero la moción llega en un mal momento para los escaños socialistas: lo del ‘Tito’ no estaba previsto.



Y más apuestas en el run-run de ‘los madriles’, ¿qué ocurrirá si Sánchez se decide a cortar el nudo gordiano y, aprovechando que tiene que hacer una remodelación ministerial, se deshace de las ministras podemitas? Me refiero, claro, a Ione Belarrar e Irene Montero, la inseparable pareja que tantos dolores de cabeza provoca en sus compañeros/as del Consejo de Ministros/as. Consta que en La Moncloa se barajan pros y contras de este paso, al que Sánchez dicen que se resiste porque, en el fondo, sigue la máxima jesuítica: “En tiempos de tribulación, no hacer mudanzas”. O no más de las estrictamente precisas, al menos. Y nunca, desde luego, las que le aconsejen desde los medios de comunicación ‘hostiles’ (o sea, críticos).



Bueno, ahora hagan juego y apuesten. Porque lo más improbable es que, de aquí a julio, con los resultados del 28 de mayo sobre la mesa, no pase nada. De hecho, no puede no pasar nada, porque entonces pasarían, sobre todo para quien ahora tiene el poder, muchas cosas.