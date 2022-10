Campaña de Sánchez

En Sevilla, inició el presidente su nueva campaña, para intentar convencer a los españoles de sus buenas intenciones y dar la vuelta a los sondeos que vaticinan un tremendo varapalo para el partido que lidera Sánchez, frenando con su falacia, la carrera que lleva Feijoo, de cara a La Moncloa en los próximos comicios electorales, primero, las municipales y autonómicas, luego a fin de año, las generales.



Dónde se aguarda, la gran debacle de Pedro Sánchez, quien ha convertido al partido socialista, en su más sublime imagen. De hecho, la iniciales, ahora se pueden identificar de un modo personal, algo que no gusta, ni a sus propios votantes de toda la vida, el socialismo, nada tiene que ver con la aplicación del populismo de Sánchez.



En su primera comparecencia, no le ha ido nada bien, todo lo contrario, fue abucheado hasta la saciedad, en su rededor, había más personas, que velaban por su seguridad, que las que increpaban. Pero él, sigue cargando con reproches y descalificaciones a los populares, algo que también juega en su contra.



No busca soluciones a los problemas de España, crea todavía más, en un ambiente enrarecido y políticamente incorrecto. Cuando todos los males de nuestra España actual, han venido de sus manos, con el único propósito de mantenerse en el poder, hasta el último minuto.



No va a dejar de seguir la línea que lleva, tal y como está conformado el hemiciclo le conviene que así sea y aguantará carros y carretas, es un luchador en distancias cortas y le va bien, sale airoso, pese a no decir nada, hablando mucho, sin sentido práctico, solo de oportunismo, es un mago de chistera que lo mismo promete una cosa que hace otra.



Los españoles andan con la mosca tras la oreja y los cantos de sirena que ofrece, no convencen a nadie, ni a los mismos socialistas, que miran con envidia la serenidad e inteligencia del nuevo líder popular. Los sondeos van reflejando la tremenda brecha que se abre en el camino de las elecciones a celebrar el año próximo y todas apuntan en la misma dirección. Sánchez, lo tiene muy difícil, son muchos frentes abiertos y no es capaz de cerrar ninguno, los aplaza en el tiempo, no tiene capacidad de resolución y encima su enemigo, lo tiene en casa, no fuera.



Tiene pensado hacer treinta actos, a lo largo y ancho de nuestra piel de toro, a medida que pase el tiempo, con todo el bagaje que deja a su espalda, la campaña, se irá complicando cada vez más y los abucheos, irán subiendo de tono, los españoles no están contentos con su trabajo al frente de un gobierno que no funciona, ni ha funcionado, desde su llegada a la Moncloa.



Después de perder el coto andaluz, fue lo que más dolió al socialismo, debía hacer su primer encuentro de campaña. No será capaz de dar la vuelta a las encuestas, salvo que hallen un candidato mejor posicionado, sino, la debacle, esta asegurada.