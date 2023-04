¡Ay, los amigos!

Es lo que tienen ciertos “amigos”, que de vez en cuando parecen todo lo contrario. Sin ir más lejos el Presidente del Senado de Marruecos ha dicho que Ceuta y Melilla serán recuperadas por su país sin necesidad de las armas. Y cuando lo dice es que lo cree factible habida cuenta de que Pedro Sánchez, de un plumazo y sin encomendarse a nadie, ni siquiera al Parlamento, cambió de la noche a la mañana la posición española respecto al Sáhara. Y no, nadie sabe el motivo puesto que no lo ha explicado.



De manera que no podemos tomarnos a modo de inventario las declaraciones de Enaan Mayare, el Presidente del Senado marroquí. En realidad habría que ponerse en lo peor si no fuera porque la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respondido rauda y veloz: “Con total contundencia: Ceuta y Melilla son españolas y no hay nada que discutir” y ha añadido: “No hay debate, Me siento ceutí y melillense porque me siento española”.



No se puede decir más claro y con más contundencia. Les diré que yo me fío de las palabras de la ministra y que ese es su sentir. Pero me fío menos de los planes e intenciones que pueda tener Pedro Sánchez y, no se trata de desconfiar por desconfiar, sino que nuestro Presidente nos tiene acostumbrados a cambiar de opinión según conviene a sus intereses, que necesariamente no son los del resto de los españoles. Amén de que se viene caracterizando por no dar explicaciones en el Parlamento e insultar a diestro y siniestro a quienes se atreven a preguntar y cuestionar algunas de las decisiones que viene adoptando.



Lo cierto es que el “amigo” marroquí cada cierto tiempo lanza el desafío de reclamar Ceuta y Melilla. Una reclamación que no puede tener otra respuesta que la dada por la ministra de Defensa. La cuestión es hasta donde están dispuestos desde Marruecos a tirar de la cuerda teniendo en cuenta que Ceuta y Melilla forman parte de España y así lo reconoce nuestra Constitución, de manera que será difícil que, ni por las buenas, ni por las malas, España pueda negociar parte de su territorio.



“No hay discusión” ha afirmado Margarita Robles, (¡Bien por la ministra!) y ya digo que creo a pies juntillas en su afirmación porque sé que es una política con principios pero la cuestión es si Marruecos va a aceptar la rotundidad de la afirmación de nuestra ministra y sobre todo si nuestro Presidente está en la misma línea. Saben, quiero creer que sí.



Pero, lo dicho, con amigos como los marroquíes no necesitamos enemigos.