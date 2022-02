¿Qué fue de aquellos bancos?

Por mucho que lo intento sigo sin saber hacia dónde camina la política de las entidades bancarias si descontamos lo que significa conseguir mayores beneficios aplicando cargas, en forma de pagos constantes, a las personas que durante mucho tiempo tienen en sus arcas el dinero sin moverlo y sin apenas crearle problemas.





En este largo tiempo de pandemia las entidades bancarias comenzaron a imponer condiciones a los que depositan en ellas sus ahorros, sus nóminas y sus dineros… Y determinaron apretar a los usuarios bancarios diciéndoles que su dinero, al pasar de una cantidad determinada, tenía costos económicos en forma de comisión que serían detraída de la cuenta para de este modo seguir asegurando los beneficios. Es una forma más que directa y casi recaudatoria para los que juegan con nuestros dineros y que cuando rondan la quiebra siempre tienen la solución en forma del poder central que sale en su rescate que pagamos todos los que tenemos que hacer frente a nuestros impuestos.





No hace tanto tiempo que las entidades bancarias y de ahorro nos intentaban convencer de que estaban a nuestro servicio y que el dinero depositado en ellas nos garantizaba una atención preferente sin horarios determinados y disponiendo de nuestros activos económicos en el momento que lo necesitásemos. Ahora y desde hace tiempo las limitaciones horarias son férreas, las retiradas tienen que ser muy pautadas en cantidades, y la atención es mínima remitiéndonos siempre a que hablemos con unas máquinas en forma de cajeros para conseguir nuestro dinero.





A los mayores, entre los que me encuentro, no se les puede tratar de este modo. He visto largas colas delante de un banco a primeras horas de la mañana para retirar dinero.





Y he visto mucho malestar por el cierre de entidades bancarias en zonas menos pobladas.







Como la protesta ha sido muy grande la patronal bancaria salió al paso diciendo que se arreglarían estos problemas.





Dé todos modos aunque aumenten los horarios y permitan mayores retiradas de dinero, lo que no va a cambiar es que seguirán cobrando por los depósitos en cuenta a partir de una cantidad. Los bancos ya no son lo que eran y las pocas entidades de ahorro que quedan tampoco. Los clientes ya no son clientes son meros paganos.