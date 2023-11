Uso adecuado de las nuevas tecnologías

No sabemos a ciencia cierta que, ocurrirá con una serie de hechos históricos, como las nuevas tecnologías y la transformación digital, el cambio de liderazgo geoestratégico mundial, la emergencia climática, el envejecimiento de la población, etc.; cuestiones que afectan a la globalidad del planeta. Desconocemos si será necesario avanzar de la mano de las nuevas tecnologías y de la transformación digital, de qué forma nos afectará el cambio de liderazgo mundial, qué pasará respecto a la destrucción del planeta, cuál será el impacto económico-social y de hábitos del envejecimiento, etc.



Los avances tecnológicos de los dos últimos siglos contribuyeron al desarrollo sostenible de la humanidad; vivimos la revolución tecnológica más importante de la historia, y una serie de tecnologías revolucionarias forman parte de nuestra vida cotidiana. Las nuevas tecnologías (internet, ordenadores personales, telefonía celular, etc.) que se centran en los procesos de comunicación y hacen referencia a los últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones han hecho posible que en el mundo actual todo esté interconectado en tiempo real y que la información fluya al instante en cualquier parte del mundo, convirtiendo al planeta en una inmensa red interconectada de personas, empresas, entidades y gobiernos, que gracias a ello tienen la posibilidad de comunicarse de forma virtual y de interactuar a través de una gran variedad de canales, y con ello la posibilidad de obtener de forma casi instantánea los beneficios que produce la conectividad de la red.



La tecnología es un instrumento muy útil para la sociedad si se utiliza responsablemente, ya que permite al ser humano comunicarse con los demás, también como elemento educativo, todo dependerá del buen uso o mal uso que se haga de ella. La transformación digital hace posible que se recopilen y almacenen datos de forma sólida y centralizada, y la creación de herramientas para analizar y traducir datos en información que facilita la toma de decisiones corporativas.



El poder tecnológico no puede poner en riesgo a la humanidad, tiene que estar al servicio del bien común, contribuyendo a mejorar la calidad de vida del ser humano, al igual que ocurrió con la medicina, la ingeniería y las comunicaciones. El peligro está cuando el poder tecnológico se usa para mal, no podemos ignorar que la informática, la biotecnología, la energía nuclear, etc., otorgan un enorme poder a los que tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico y/o político para utilizarlo sobre el conjunto de la humanidad (bombas atómicas, despliegue tecnológico realizado por regímenes totalitarios al servicio de la masacre de millones de personas, etc.).



¿Son compatibles el progreso tecnológico y la calidad de vida? En la actualidad, domina una idea de progreso en el que se presupone una sociedad de creciente consumo y desigualdades sociales, y este no es el camino a seguir. Respecto a la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, existe cierto consenso en el mundo académico respecto al nuevo paradigma que ha inspirado el surgimiento del mundo moderno que afronta una profunda crisis, y buena prueba de ello es la imposibilidad de dar soluciones a los problemas endémicos que sigue teniendo la humanidad, ya que hasta el momento donde hay guerra y violencia no se ha podido lograr la paz, donde hay pobreza e iniquidad no se ha podido conseguir la igualdad, y en los pueblos donde hay opresión no se ha podido conseguir la libertad. ¡Se necesita un cambio de rumbo ya!