Las verbenas de las fiestas de Oleiros tendrán que finalizar a las tres de la madrugada

Las verbenas que se celebren este año en las distintas parroquias de Oleiros tendrán que estar finalizadas a las tres de la madrugada. Esta decisión se adoptó el pasado jueves, día 11, en el transcurso de la reunión que mantuvieron representantes del Gobierno local con integrantes de las comisiones de festejos. Según fuentes municipales, el encuentro tenía como objetivo alcanzar la mejor coordinación posible sobre las diversas cuestiones relacionadas con la organización de las actividades festivas.



“O Concello presta, desde sempre, un importante apoio ás comisións aportando recursos humanos, medios materiais e os espazos públicos necesarios. Nesa liña de axuda, ante as trabas lexislativas impostas desde Xunta e Estado, o Goberno local colaborará na elaboración dos plans de seguridade que as comisións estean obrigadas dispoñer para organizar as festas”, indica el Ayuntamiento, al tiempo que apunta que las comisiones dispondrán de media hora para llevar a cabo el desalojo del recinto festivo una vez finalizado el baile.



Las mencionadas fuentes añaden que, en el encuentro, se abordaron otras cuestiones relativas a seguros, atracciones, plazos de solicitud de permisos, pirotecnia y necesidades de mejora de los espacios de celebración de las fiestas.



Agradecimiento



Asimismo, tanto el alcalde, Ángel García Seoane, como la concejala de Seguridad Ciudadana, Marga Figueroa, aprovecharon la ocasión para agradecer a los miembros de las comisiones su altruista y generoso trabajo en defensa de la cultura.



La normativa acordada entre el Gobierno local y las comisiones se estrenará el próximo fin de semana durante las fiestas de Iñás. Los días 19, 20 y 21, en la polideportiva, habrá diferentes actividades como eventos gastronómicos y verbenas en las que actuarán Marbella, Los Satélites y Xilo y Carlos, entre otros. l