Los vándalos se ensañan con la fuente de la glorieta del centro de Santa Cruz

Con nocturnidad y alevosía (no es descartable incluso premeditación) los vándalos se ensañaron con la fuente que decora la glorieta ubicada en el centro del núcleo de Santa Cruz, en la intersección de las vías que conducen a Santa Cristina, Dorneda y Meirás. Según fuentes del Gobierno local de Oleiros, durante la madrugada del viernes, tras la finalización de la primera de las verbenas que se están celebrando, se produjeron estos actos contra el patrimonio público.



“Foi arrancada unha valla de madeira que protexe do río no parque Luis Seoane e tamén foi destrozada a base que rodea a fonte da rotonda do centro da localidade”, indican las mismas fuentes, al tiempo que consideran indignante que se degrade el mobiliario de este modo con el consiguiente coste económico que supone para las arcas municipales.



Precedente



El anterior incidente de vandalismo denunciado por el propio equipo de gobierno, que preside Ángel García Seoane, se produjo este mismo año, en concreto el pasado mes de marzo, cuando durante una fiesta en la casa de Bastiagueiro que el Ayuntamiento cede para la celebración de este tipo de eventos se registraron importantes daños materiales. Los destrozos afectaron a las puertas, inodoros y a la barbacoa situada en el jardín.



El alcalde cuantificaba las pérdidas económicas en más de 3.000 euros y llegó a solicitar la colaboración ciudadana para que ofreciese cualquier tipo de información que sirviese para identificar a los responsables. Incluso llegó a plantearse la posibilidad de no volver a prestar la casa.