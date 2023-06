Unas obras nocturnas en Santa Cruz provocan quejas vecinales

No se puede hacer una tortilla sin romper huevos. Eso o parecido es lo que debe de pensar el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, cuando en la dirección de correo electrónico del Ayuntamiento le entran quejas de los vecinos por las obras de mejora que se están llevando a cabo en varias calles del centro de Santa Cruz.



“Podo comprender que as obras molesten de noite pero non se poden facer de día porque non é factible cortar o tráfico e moito menos no centro de Santa Cruz. Estamos refacendo todo e a única maneira de facelo é de noite”, dijo ayer el regidor, en su habitual intervención de los jueves en la emisora de la radio municipal, en contestación al descontento mostrado por algunos residentes porque los trabajos de asfaltado no les dejan dormir.



“Dous días ben se pode aguantar porque peor sería ter que cerrar as rúas toda unha semana polo día. Primeiro pídense obras pero despois todo son problemas”, insistió.



Esta polémica se originó después de que el pasado lunes, día 26, dieran comienzo los trabajos de renovación del asfaltado de las calles Francisco Comesaña, Rafael Dieste, Saber, Eduardo Blanco Amor y Dolores Ibárruri. Unos trabajos que se acompañan, en horario diurno, de tareas complementarias que no suponen afecciones significativas al tráfico de vehículos y peatones.



Diputación



García Seoane aprovechó también su alocución radiofónica para anunciar que el Ayuntamiento oleirense iniciará en breve un paquete de obras que contarán con financiación de la Diputación.



Este programa de mejora, que cuenta con un presupuesto cercano al millón de euros, se centrará en la reforma de diversas infraestructuras municipales y que se llevarán a cabo en distintos lugares de Oleiros.