Ángel García Seoane denuncia a José Bonome por insinuar su “enriquecimiento ilícito”

Una sesión de lo más agitada la que se vivió este viernes en Oleiros. Una convocatoria extraordinaria que se cerró entre acusaciones y amenazas después de aprobar sin complicaciones hasta tres estudios de detalle correspondientes a actuaciones en Dorneda y Perillo. En el cuarto, el relativo a unos terrenos en Fonte do Ouro (Iñás) de los que el alcalde, Ángel García Seoane, es uno de sus titulares, la normalidad ‘saltó por los aires’ con la intervención del portavoz municipal del Partido Popular, José Bonome que, para empezar, acusó a Seoane de “enriquecerse” a cuenta de esa operación asegurando que “usted y sus allegados adquieren esa parcela, y otros terrenos en Iñás, en el año 2000” estando inhabitado y siendo asesor urbanístico de la Alcaldía de Oleiros. “Unos terrenos calificados entonces como labradío, pasto y monte –expuso el edil conservador– pero que, nueve meses después se cambian en el PGOM para desarrollar el Polígono Industrial de Iñás”.



“No sé lo que le costaron esos terrenos, si 10.000, 20.000 o 30.000 euros, pero sí sé lo que valen ahora: más de dos millones”, sostuvo el portavoz del Partido Popular.



En este sentido, aunque advirtió de que “no es a mí a quien corresponde juzgarlo, sino a la fiscalía”, el edil no dudó en hablar de “pelotazo” y cuestionó si “¿Acaso eso no se considera un enriquecimiento ilícito en función de su cargo de alcalde de Oleiros?”



“Bajo esa máscara de Che Guevara de la especulación en Oleiros, lleva años enriqueciéndose, mientras a todos los que le siguen, engañados por su discurso, les deja las migajas”, resumió antes de augurar que “vistos los hechos, su carrera política llega a su fin y antes quiere dejar todos estos asuntos arreglados”, indicó Bonome, que añadió: “Si tiene dignidad, dimita, y deje de perjudicar al Ayuntamiento de Oleiros”.



El alcalde no dudó en responder “ante tanta maldade” y, después de tildar al portavoz conservador de “elemento impresentable”, anunció “medidas legais” contra José Bonome.



Además, en relación a la previsión del edil del PP de que “se acaba a miña carreira política”, el alcalde oleirense avisó que “nos próximos días haberá novidades” pero que “a miña carreira política acabará cando eu morra porque que eu non sexa alcalde, concelleiro non significa que non poida dirixir Alternativa dos Veciños”.