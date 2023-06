El salario de los ediles del Gobierno local de Oleiros provoca las primeras críticas de la oposición a Alternativa

Fue el primer pleno del recién inaugurado mandato y por su desarrollo las sesiones de los próximos cuatro años en el Ayuntamiento de Oleiros prometen emociones. Lo de los sesenta días de cortesía no llegó ni a sesenta minutos. Ya en el segundo punto del orden del día, el referido a la periocidad de los plenos ordinarios generó un debate entre Gobierno local y oposición pero las hostilidades dialécticas quedaron abiertas cuando hubo que enfrentar la cuestión de los salarios de los concejales de Alternativa.



El alcalde, Ángel García Seoane, negó por activa, por pasiva y hasta perifrástica que se hubiese subido el sueldo como, según él, apuntan incluso algunos medios de información.



“Non é verdade o que dicía un medio de comunicación e repetiron no pleno os grupos da oposición. O alcalde non se sube o soldo, vai seguir cobrando o mesmo que cobraba antes das eleccións, non como noutros concellos. (...) O que traballa ten que cobrar. Nos sempre defendimos iso e os nosos son uns salarios axustados á responsabilidade que temos no Concello”, dijo el regidor, al tiempo que se mostraba bastante molesto porque considera que la cuestión puede dar lugar a interpretaciones maliciosas.



Lo que sí quedó meridianamente claro es que los sueldos de los miembros del Gobierno local fluctúan entre los 60.200 euros que recibirá García Seoane por ostentar la alcaldía y los 30.000 que cobrarán los concejales con dedicación parcial.