Reportaje | ‘Where the caminos have no name’. Oleiros cede título para canción

Se decía, se comentaba, se rumoreaba que los irlandeses U2 tenían la intención de versionarse a si mismos. Y lo han hecho. Aunque la decisión sea cuestionable, tampoco es para rasgarse las vestiduras ni, por supuesto, arrancarse los ojos. Cuantos grupos en el mundo han sido, que bajo denominaciones varias, ejecutaron, y todavía ejecutan (carece de doble sentido), la misma canción.



Pero, si Bono y compañía decidieron autoplagiarse, es una pena que antes no incluyesen a Oleiros en una de sus giras y hubiesen comprobado que, al menos en el título, al emblemático ‘Where the streets have no name’ le podrían haber dado una vuelta.

Las calles oleirenses todas tienen nombre. Ahí la diferencia con las ‘streets’ de Nueva York. Incluso las hay con apellido, pero no así los caminos. En concreto, 322 de los 1066 viales registrados por el Ejecutivo local carecen de denominación. Es decir, el 30% de la red viaria figura con número en un catálogo que el Ayuntamiento pone a disposición de todo aquel que quiera consultarlo en la web www.oleiros.org.



Liáns



Es curioso que una de las parroquias con mayor número de urbanizaciones de Oleiros, como es Santa Eulalia de Liáns, ocupe el primer puesto en este particular ránking de caminos ‘innombrables’ con sesenta sendas.



Le sigue Dorneda con medio centenar y Dexo con cuarenta y uno. Coinciden Oleiros, Nós y Maianca con treinta y tres. Mientras en los tres últimos lugares se encuentran Serantes, Perillo e Iñás, con 25, 24 y 23 caminos, respectivamente.



Es previsible que a medida que la población de Oleiros aumente, al tiempo mengüen los caminos sin nombre, pero por lo de ahora hay más de 300 sin pasar por la ‘pila bautismal’.