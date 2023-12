Reportaje | El puerto de Santa Cruz inicia el camino de salida de su profundo hoyo

Del destrozo se sale. Al menos del material. Para ejemplo, el puerto de Santa Cruz que en tres días inició el camino de salida del profundo hoyo que dejó en su estructura el impacto de los últimos temporales. La empresa, contratada por Portos de Galicia, selló con hormigón un gran agujero causado por el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas y que derivó en el cierre al tránsito de vehículos y personas del recinto portuario oleirense.



No obstante, no todo son buenas nuevas, ya que la tarea no ha finalizado; es más, la Consellería do Mar prevé que los trabajos duren al menos un mes, lo que implica que los vecinos de la localidad (también los visitantes) tengan que buscarse otro sitio más adecuado para sus paseos y momentos de asueto.



La reparación de la infraestructura portuaria, que se lleva a cabo después de que el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, pusiese el grito en el cielo en innumerables ocasiones reclamando la mejora, supondrá una inversión económica que supera los 80.000 euros y se centra en la reconstrucción de la zona hundida por las fuerzas de la naturaleza.

Características



Los trabajos previstos consisten en el levantamiento de parte del pavimento, en la zona afectada y en las inmediaciones para proceder a llenar el hueco existente con hormigón y otros materiales de relleno. De este modo, según fuentes del Gobierno autonómico, se pretende recuperar material de la base del muelle que fue perdiéndose de manera progresiva.



El objetivo de Portos de Galicia es poder reabrir, cuando finalicen los trabajos, al tránsito de personas el total de la infraestructura que, obviamente, ahora se encuentra parcialmente restringida. Cabe recordar que en el año 2011 un camión quedó atrapado en un hoyo que se originó en el puerto también porque la estructura presentaba deficiencias.