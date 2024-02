Reportaje | El alcalde de Oleiros no está de humor para ‘entroidadas’

“Non, este ano non vai haber disfrace do alcalde. Non estou de humor”, se mostró tajante Ángel García Seoane sobre su presencia o no sobre el escenario como tiene por costumbre el día grande del carnaval en Oleiros que no es otro que el viernes del Entroido Pequeno y que este año cuadra el 16. El motivo por el cual no está el alcalde para humoradas y ‘entroidadas’ no lo expuso pero nada impide especular. Lo más reciente que ha hecho ensombrecer el ánimo del regidor es el enfrentamiento dialéctico que mantuvo con el concejal del PSOE Jesús Fernández durante la última sesión plenaria. Un desencuentro que alcanzó nivel nacional y que por el tratamiento que se le dio desde algunos medios de comunicación todavía enervó más a García Seoane.



Quizás también pese en el espíritu del regidor las relaciones algo tensas que mantiene con el resto de mandatarios locales del área metropolitana. De todos es sabido que algunas de las decisiones adoptadas por los regidores de Abegondo, Cambre y Culleredo, principalmente, no son del agrado del de Oleiros.



No obstante, no toda esperanza está perdida. Todavía queda tiempo para que Seoane recapacite y decida dar su particular y peculiar visión sobre la actualidad política. No es la primera vez que anuncia que hará ‘mutis por el foro’ y al final da el espectáculo: el año pasado sin ir más lejos. Dijo que no contasen con él para la fiesta, sin embargo la cerró con un ‘via crucis’.



Reconsidere o no su postura, el espectáculo debe de continuar. Para ello el Ayuntamiento tiene preparado un amplio programa de actos para esa jornada que se desarrollará en el pabellón de deportes Arsenio Iglesias de Santa Cruz. La organización repartirá más de 5.000 euros en premios en el concurso de disfraces.