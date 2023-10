La renuncia de cuatro agentes de la Policía Local de Oleiros obliga a incorporar siete más

La renuncia de cuatro agentes de la Policía Local a su puesto laboral para incorporarse a cuerpos de seguridad de otros municipios, entre ellos el de A Coruña, obliga al Ayuntamiento de Oleiros a incorporar a otros siete. En este momento, ya está abierto el proceso de contratación de dos policías mediante el proceso de movilidad, mientras que las otras cinco plazas se cubrirán con una oposición libre, para la que se abrirá el plazo de presentación de instancias en los próximos días.



El alcalde, Ángel García Seoane, en su habitual intervención radiofónica de los jueves en la emisora local, dijo que dadas las trabas burocráticas impuestas por la Xunta, los ayuntamientos gallegos tienen importantes dificultades para la contratación de nuevos profesionales.



“Ademáis de non posibilitar substitucións en caso de baixas e de retrasar as incorporacións das personas que ganan as oposicións pola escaseza de cursos formativos necesarios previos, a apertura da mobilidade de axentes entre concellos favorece que se produza unha continua perda de efectivos policiais nos municipios de menos de 50.000 habitantes, en beneficio das cidades”, aseguró el mandatario local.



Cabe recordar que Oleiros ya efectuó el pasado mes de marzo una oposición para incorporar tres policías locales a la que se presentaron 176 solicitudes. Las personas interesadas en participar en el nuevo proceso pueden recibir más información en la dirección web www.oleiros.org/recursos-humanos.