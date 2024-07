La reciente incorporación de nueve policías locales mitiga la falta de personal en Oleiros

La reciente incorporación de nueve agentes a la Policía Local de Oleiros mitigará en parte la escasez de efectivos que aqueja al Ayuntamiento. Según indicó ayer el concejal de Comunicación, Pablo Cibeira, en declaraciones a la emisora local de la Cadena Ser, cinco serán personal funcionario mientras que los otros cuatro han sido contratados temporalmente para que ejerzan labores auxiliares durante la época estival.



La incorporación, que ha tenido lugar esta misma semana, supone un alivio a una situación que incluso molestó al propio alcalde, Ángel García Seoane. El regidor llegó a criticar que los agentes pudiesen solicitar el traslado a otro municipio cuando habían logrado plaza tras aprobar el pertinente concurso oposición en el de Oleiros. Considera que una norma aprobada por el bipartito en 2007 que permite la libre movilidad de los agentes sin ningún tipo de restricción le está causando un gran perjuicios a los municipios medianos y pequeños, y añade que el PP se niega a modificarla para beneficiar a las grandes urbes.



“O Concello de Oleiros ten un cadro de persoal de 42 policías locais, suficientes para cubrir as necesidades do municipio. Na actualidade, hai 23 axentes dos que catro están de baixa, pero para cubrir as vacantes ou suplir de forma interina as baixas de longa duración vémonos impedidos pola actual lei da Xunta”, decía el regidor el pasado mes de diciembre.



Sin embargo, para intentar en parte solucionar este déficit el Gobierno local convocó un concurso en el que participaron más de 330 personas, cinco de las cuales han sido ahora elegidas y se se han integrado en la plantilla.