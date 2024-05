La oposición de Oleiros solo podrá presentar en los plenos nueve mociones desde junio

Los plenos que se celebren a lo largo del presente mandato en la Casa Charry tendrán duraciones más cortas a partir del próximo mes de junio. Al menos esa es la previsión ya que entre los tres grupos que conforman la oposición en el Ayuntamiento de Oleiros tan solo podrán presentar y defender, por supuesto, un total de nueve mociones. Tanto PP, como PSOE y BNG ven limitada su aportación mensual a las sesiones a tres propuestas, lo que en principio supondrá que se acorten las sesiones.



Sin embargo, y a pesar de las críticas que recibió el Gobierno local, que preside Ángel García Seoane, cuando presentó y aprobó por primera vez esta modificación del Reglamento de Ordenación Municipal (ROM), tan solo la formación socialista presentó alegaciones una vez que Alternativa dos Veciños la sacó adelante valiéndose de su mayoría absoluta. Tanto populares como nacionalistas han optado por transigir con un cambio en la norma que se aprobará de manera definitiva en el pleno del día 30.



“La aprobación definitiva ahonda en su imagen totalitaria, que desde el inicio de este mandato ha venido traduciéndose en recortes de espacio y representación a los demás grupos políticos para evitar que se hable de su gestión más que cuestionable en materia de contratos millonarios que echan abajo los tribunales”, denuncian los socialistas.



Por su parte, el portavoz del Bloque, Iván Roca, a pesar de claudicar ante la norma y renunciar a la presentación de objeciones por escrito insiste en rechazar la nueva normativa porque considera que “é so froito do enfrontamento constante entre o alcalde e un grupo da oposición”. La referencia al PSOE no puede ser más clara y evidente.