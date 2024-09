Oleiros ve inasumible la iluminación navideña de 90 núcleos urbanos

Lo que se supone se trata de una celebración en concordia, en Oleiros no comienza con buen pie. Si el grupo municipal del Partido Popular, el pasado sábado, remitía un comunicado en el que exigía al alcalde, Ángel García Seoane, que no se inmiscuyese en la organización de festejos navideños en el núcleo de Santa Cruz, ayer este último aprovechó su intervención en la emisora de radio local de la Cadena Cope para arremeter contra la formación política y defender su negativa a iluminar los noventa núcleos urbanos del municipio.



“Debido á dispersión poboacional de Oleiros, o Concello non alumeará masivamente ningún espazo urbano en concreto, en detrimento doutros lugares; mais si que se decorará e iluminará unha árbore en cada unha das parroquias ou núcleos importantes como Montrove ou Santa Cruz”, dijo el regidor, al tiempo que aseguraba que si el Ayuntamiento no se hiciese cargo de la organización de algunos eventos, como le pide el PP, no se hubiese celebrado este año la sardiñada de Mera en agosto.



García Seoane volvió a reiterar que el municipio volverá a contar en diciembre con dos zonas en las que se instalarán atracciones de ocio. Estarán en Perillo y Santa Cruz para que los más pequeños de la casa puedan disfrutar en un período en el que carecen de actividad lectiva.



Pista de hielo



“A pista de xeo instalarase na polideportiva da Segunda República, en Perillo, e o resto das atraccións, tipo tiovivos ou carruseis e otras semellantes, na praza de Esther Pita, en Santa Cruz, durante todo o mes de decembro. O Concello tamén esta organizando as actividades, a prezos populares, para todas as crianzas”, apuntan desde el Gobierno local.



Asimismo, el ejecutivo municipal señala que colabora con todas las entidades sociales, culturales y empresariales que deciden instalar, por su cuenta, alumbrado navideño en sus respectivas zonas de influencia haciéndose cargo de los gastos energéticos. No obstante, insiste en que no puede asumir económicamente la iluminación de todos los núcleos poblaciones oleirenses.