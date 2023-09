Oleiros teme que el paseo de Santa Cruz se desplome como en 2011

El temor existe y no es para menos. La imagen de un camión ‘engullido’ por un enorme boquete en el paseo marítimo de Santa Cruz allá por julio de 2011 no se olvida fácilmente. Y el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, es una de esas personas que no lo ha olvidado y por lo tanto no quiere que se repita eso, ni tampoco algo similar. Por ese motivo, ha solicitado un encuentro en Madrid con responsables de Demarcación de Costas para plantearles la urgente necesidad de realizar mejoras en la infraestructura portuaria debido a los problemas que presenta.



“Debido á desaparición de bastante area entre a pasarela do Castelo e o porto, a base das cimentacións están quedando ao aire. O que demandamos é unha aportación de area para protexer o paseo e posibilitar o baño nesa zona”, indicó el regidor, que solicitó entrevistarse con la directora general de Costa y Mar del Ministerio de Transición Ecológica, Ana María Oroña, porque, indica, en la delegación coruñesa no se satisfacen sus demandas.



García Seoane pretende aprovechar el encuentro con la responsable estatal para reclamar la continuidad del paseo marítimo desde la urbanización Beiramar, en la parroquia de Perillo, con el municipio de Cambre.



“Respecto á obra do dragado da ría, tras acordar continuar o paseo desde Beiramar ata Cambre resulta que agora van facer un ‘paseíto’ de un metro de ancho, co que lóxicamente non estamos de acordo. Anunciaron tamén que van botar area nas beiras de Cambre e Culleredo, e nós demandamos que se faga o mesmo entre a ponte Pasaxe e Beiramar, para facer esas zonas aptas para o baño”, añadió el mandatario local.



Problemas en O Xunqueiro



Sin embargo, las demandas del alcalde oleirense no se limitan a Santa Cruz y Perillo. También planteará reformas para el núcleo de Mera, en concreto para el lugar de O Xunqueiro.



“Hai unha situación moi grave no Xunqueiro desde xa hai un par de anos que segue sen abordarse por parte de Demarcación de Costas. É urxente asegurar o noiro que hai sobre a cala para garantir a estabilidade da rúa da Gaivota e, por conseguinte, das vivendas máis próximas, así como pola seguridade dos bañistas e pescadores que acceden a cala”, apostilla el regidor que nuevamente muestra su disconformidad con las actuaciones y decisiones de cargos gubernamentales.