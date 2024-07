Oleiros rechaza que un bus nocturno transporte jóvenes desde A Coruña a las verbenas locales

El Ayuntamiento de Oleiros rechaza que un autobús nocturno transporte jóvenes a las verbenas de la localidad desde la ciudad de A Coruña a los municipios limítrofes. “O Concello si quere buses nocturnos para as festas, pero para a xuventude de Oleiros, non para outros. Hai milleiros de mozos oleirenses que queren desprazarse ás festas aos que a Xunta lles nega este servicio público, porque prioriza á mocidade da Coruña sobre a de Oleiros”, dice el Gobierno local, a través de un comunicado en el que añade que el público principal que va a este tipo de festejos es de la localidad y que carece de sentido que se ponga un servicio para las demandas de otros lugares.



Además, el alcalde, Ángel García Seoane, se pregunta por los motivos que han llevado al Gobierno autonómico a retirar un autobús circular. “Nas festas de Mera, tras as demandas do Concello si houbo bus circular. Agora na festa de Lorbé non o haberá. Por que?”, dijo.



Posible prevaricación



Este rechazo a un bus nocturno se produce en plena polémica por las supuestas deficiencias del transporte público metropolitano, especialmente en las rutas de Oleiros y Sada. El Gobierno local del primero anunció ayer que los servicios jurídicos municipales procederán a analizar los posibles incumplimientos del contrato adjudicado por la Xunta para el mencionado transporte en los que se incurra por la eliminación de frecuencias.



“De ser o caso, o Concello emprenderá accións legais para defender aos veciños afectados pola eliminación de 46 servizos de transporte. Teñen a cara de falar na prensa de reducir o uso do coche cando acaban de eliminar liñas que pasaban por Dexo, Serantes, Maianca, Dorneda, Liáns e Perillo, é dicir, daban servizo a máis de 29.000 persoas. É indignante”, añade el regidor, que afirma que diversos ciudadanos se dirigieron al Ayuntamiento para denunciar retrasos en los horarios de paso de los buses, así como falta de información sobre los denominados reajustes que la Xunta ha establecido a principios de semana.



Vicepresidencia reforzó desde el lunes, día 26, siete frecuencias en el corredor A Coruña-Oleiros-Sada. Cinco conectan la ciudad y la villa mariñana con paradas en las parroquias de Carnoedo y Veigue, en Sada, y dos forman parte de líneas entre A Coruña y Lorbé.



Asimismo, a primera hora de la mañana se activó un servicio a las 08.35 horas de Lorbé a la ciudad y se adelantó a las 07.20 la primera línea de Sada-Carnoedo-Entrejardines para incorporar en su itinerario a la urbanización de Rialta, donde se mejoraron las frecuencias en esta franja horaria con estos dos servicios. En la franja horaria de mediodía, se sumó un servicio de Sada a A Coruña a las 13.00 horas y otro en sentido inverso a las 14.00.