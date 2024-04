Oleiros pide a A Coruña un nuevo convenio para recuperar el bus 1A hasta Santa Cristina

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha enviado un escrito a la regidora de A Coruña, Inés Rey, para solicitar la firma de un nuevo convenio que permita recuperar la conexión del bus urbano 1A con Santa Cristina, un asunto que “resulta de grande interese para o conxunto da cidadanía, máis se cabe este verán, con motivo da realización das obras na avenida”, explicó el mandatario oleirense.



Según apuntó, para poner en marcha el servicio, los municipios de A Coruña y Oleiros y la Compañía de Tranvías deben firmar un acuerdo que después debe aprobar la Xunta. Por parte del equipo de García Seoane ya se ha comunicado a la empresa Alsa la intención de recuperar esta línea, indican.

“Interese xeral”

“Agardamos que todo vaia como debe de ir e que os veciños de Perillo e A Coruña que se queiran desprazar no bus 1-A ata Santa Cristina poidan facelo. A conselleira que impediu renovar o convenio que había xa non está no cargo e, polo tanto, agora si debería prevalecer o interese xeral da cidadanía”, manifestó el alcalde, en alusión a Ethel Vázquez.



Ángel García criticó que este servicio fuera eliminado “pola Xunta o pasado verán de maneira unilateral, co pretexto de que o Concello pagase 49.000 á empresa Cal Pita, en contraprestación á suposta perda de pasaxeiros nos anos 2019 e 2022”. Alega que esa cantidad “non estaba debidamente xustificada”.