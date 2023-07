Oleiros notifica a la Fiscalía el peligro de una escombrera en la playa de Santa Cristina

El Ayuntamiento de Oleiros notificó a Fiscalía el peligro que supone para los usuarios de la playa de Santa Cristina la presencia de una escombrera. Los restos los conforman las ruinas de una antigua edificación marinera, dos árboles con sus raíces totalmente visibles y de un tercero ya caído sobre la arena.



“A grave deixadez da Demarcación de Costas na praia está a orixinar un importante problema de seguridade pública entre os usuarios do areal. Trátase de dúas árbores que están a piques de caer e unha que xa está deitada na parte interior da praia, a que dá a ría, no lugar onde se utilizou unha actuación municipal en defensa da propiedade pública do areal para apartarme do meu cargo de alcalde”, denunció ayer el regidor, Ángel García Seoane, en su habitual intervención de los martes en la emisora local de radio de la Cadena Ser.



No es la primera vez que el mandatario local se queja públicamente por esta situación. La inicial tuvo lugar el pasado mes de abril. Por aquellas fechas instaba al Gobierno a aprovechar los trabajos de dragado que se están llevando a cabo en la ría de O Burgo para retirar los restos.



Él, por su parte, manifestaba su negativa a llevar a cabo esta labor porque incluso temía que se tratase de una ‘encerrona’ para volver a acusarlo de prevaricación como cuando en el año 1996, por el derribo de una estructura también ubicada en esta playa de Perillo, se vio obligado a dejar la Alcaldía.



Problemas en Santa Cruz



No obstante, los problemas del Ayuntamiento de Oleiros con las administraciones públicas no se limitan al estado de la playa de Santa Cristina. También la situación del arenal de Santa Cruz es motivo de fricción, en este caso con el Gobierno autonómico.



“Rexenerar a praia de Santa Cruz ampliando o espazo do areal cara á zona do antigo porto, hoxe unha simple rampla sen actividade portuaria, resulta imposible debido á pasividade da Xunta”, dijo el regidor, que explicaba que el proceso de cesión del arenal lo paraliza el Ejecutivo, que preside Alfonso Rueda.



Según García Seoane, el Ayuntamiento cuenta con el compromiso de Costas del Estado de aportar arena procedente del mencionado dragado de la ría siempre y cuando el puerto sea de titularidad municipal.

“O vello porto de Santa Cruz é un espazo público moi senlleiro e que forma parte da iconografía urbana do municipio, se ben non rexistra ningunha actividade portuaria. En varias ocasións, o Concello pediu o traspaso desta zona litoral para incorporala ao paseo marítimo da localidade, escenario na actualidade dunha importante función turística e de lecer, xa que se foi convertendo nun centro de animación e actividade hostaleira, cultural e de convivencia”, apostilló el regidor oleirense.