Oleiros limita el estacionamiento en Santa Cristina por el inminente inicio de la reforma de la avenida

El Ayuntamiento de Oleiros, a través de la Policía Local, limita la zona de estacionamiento en Santa Cristina debido al inminente inicio de la reforma de la avenida principal de este núcleo. Según fuentes municipales, los trabajos comenzarán por la zona más próxima a la glorieta y se ejecutarán en cuatro tramos, para causar los mínimos trastornos posibles a los vecinos, hostelería y comercio. Cada fase está previsto que se complete en dos meses, con lo que en noviembre estaría finalizada la obra.



Las mismas fuentes añaden que, según los planes de la empresa, se irán arreglando en paralelo los márgenes derecho e izquierdo de la vía, sin cortar el tráfico, tratando de minimizar las molestias a la movilidad tanto peatonal como motorizada. En algún momento se puede llegar a modificar temporalmente el sentido de algunas calles adyacentes, que serán señalizadas como corresponde.



El Gobierno local, que preside Ángel García Seoane, indica que se tratará de que los perjuicios a la actividad económica sean mínimos, con lo que establecerá una coordinación entre la constructora y las empresas que utilizan el espacio público para instalar terrazas, con el que fin de que se reduzcan al mínimo las afecciones.

Solicitud de colaboración



Asimismo, desde el Ayuntamiento, se solicita a los residentes y al personal de las empresas locales su máxima colaboración durante la ejecución de esta obra, que mejorará significativamente el paisaje urbano de Santa Cristina.



“Prégase reducir todo o posible o uso do coche particular, utilizándoo só cando sexa imprescindible tanto na avenida como nas rúas adxacentes, para que os traballos poidan desenvolverse con soltura e as molestias sexan mínimas”, apuntan desde el Gobierno local, al tiempo que volverán a reclamar a la Xunta el funcionamiento de la línea de bus urbano 1A que, aseguran, fue paralizada el pasado verano por el Gobierno autonómico de manera unilateral y sin justificación.



Cabe indicar que la reforma de la avenida coincidirá en el tiempo con las que se están llevando a cabo en las calles Linneo y Humboltd. En este caso la mejora se centra en incrementar las zonas verdes, con la plantación de robles; ampliar las aceras para dar más espacio a los peatones, elevar los pasos de peatones y poner farolas de luz LED. Los trabajos, que fueron concedidos a la empresa Manuel Rivas Boquete por un importe que superó los 370.000 euros.