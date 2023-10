Oleiros incrementó en un 20% la recaudación de la ORA con respecto al verano de 2022

¡Casi lo clavan! El 1 de junio pasado un titular rezaba ‘Oleiros prevé recaudar 180.000 euros a través de la ORA’. Se han equivocado en ¡mil euros! y a favor. En total fueron 181.000 los euros que ha ingresado el Ayuntamiento por la tasa que durante los tres meses estivales se ha cobrado a los automovilistas que estacionaron en los aparcamientos situados en las inmediaciones de los arenales del municipio. Una cifra que, además, supone un incremento del 20% con respecto a lo recaudado en 2022 cuando el montante ascendió a 166.000 euros.



“Estes ingresos contribúen a paliar os máis de 400.000 euros de gastos extraordinarios que supoñen os servizos destinados as praias como son socorristas, limpeza, persoal de servizos ou vixilancia policial”, dijo ayer el portavoz del Gobierno local y responsable de Comunicación, Pablo Cibeira, en declaraciones a una emisora de radio local.



El concejal volvió a reiterar que el principal objetivo de la ORA es fomentar la rotación de vehículos e impedir que los mejores estacionamientos estén copados todo el día por los mismos vehículos. Según él, de ese modo se beneficia a numerosos negocios de hostelería y locales comerciales situados en los frentes litorales del municipio que ven como sus clientes disponen de plazas de estacionamiento.



“Coa ORA tamén se contribúe a reducir o uso do coche privado e a optar por outros medios de transporte. Ademáis, nas rúas nas que se aplica a ORA non hai vivendas ou se as hai os residentes dispoñen de garaxes para o estacionamento de coches”, añadió el edil.



El sistema de la ORA permaneció activo hasta el día 15 de septiembre, de lunes a domingo, en horario de 12.00 a 20.00 horas. La tarifa partía de los 0,50 euros que posibilitaba estacionar una hora, hasta los cinco euros que permitían dejar el vehículo durante todo el día.