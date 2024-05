Oleiros elimina la línea de bus municipal de Lorbé a O Burgo por la escasez de usuarios

Con el eufemismo ‘cambios na liña de autobús municipal’ el Ayuntamiento de Oleiros elimina el transporte público que desde hace más de dos décadas enlaza los núcleos de Lorbé, en Dexo, como O Burgo, en Culleredo. El alcalde, Ángel García Seoane, en su habitual intervención radiofónica de los martes en la emisora local de la Cadena Ser, admitió que la medida se adopta porque, según él, el bus solo lo utilizan unas 25 personas a diario y mantenerlo cuesta al año 80.000 euros.



A través de un comunicado, el Gobierno local señala que, a partir de ahora, el autobús verá reformado su recorrido para adaptarse mejor a las necesidades vecinales.



“Segundo as primeiras conclusións dun estudo que se están realizando, o bus deixará de achegarse á localidade do Burgo e centrará o seu servizo naqueles puntos do municipio oleirense que peores frecuencias dispoñen polo deficitario servicio que se presta desde a Xunta”, añaden, al tiempo que aclaran que la pretensión es conectar de la mejor manera posibles los lugares con frecuencias escasas o sin servicio con las zonas del municipio en las que más se concentre la demanda de desplazamientos, tanto a nivel de espacios comerciales o servicios públicos.



El Ayuntamiento tiene previsto ponerse en contacto con las distintas asociaciones y entidades vecinales para conocer sus necesidades. Una vez elaborado el nuevo itinerario se hará público y difundido a través de todas las plataformas informativas municipales. También se colocará en las marquesinas y paradas habituales.