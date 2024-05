Oleiros duda del restablecimiento del bus urbano a Santa Cristina ya que no pagará indemnizaciones

La posibilidad de que el bus urbano 1A vuelva al núcleo de Santa Cristina cada día que pasa se aleja un poco más. Y no se trata de un cuestionable juego de palabras. El primero en ponerlo en duda es el propio alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, que considera muy difícil que se restablezca un servicio, que estuvo operativo entre los años 2019 y 2023, por el que en principio tendrían que abonar casi 40.000 euros en concepto de indemnizaciones.



“A cuestión está mal. A Xunta remitiunos un informe no que nos di que temos que solucionar a cuestión económica con Calpita. E nós non imos tirar os cartos dos veciños. Non temos porque pagar esa cantidade”, dijo ayer el regidor en su habitual intervención de los jueves en la emisora de radio local.



Cabe recordar que el pasado lunes, día 27, Seoane mantuvo un encuentro con el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en la que se planteó la posibilidad de restablecer una línea de autobús que daría servicio, principalmente, a los usuarios de la playa de Santa Cristina. Este verano su puesta en marcha incluso, según fuentes municipales, sería más necesaria que nunca debido a los problemas de tráfico y estacionamiento que están ocasionando las obras de mejora de la avenida principal de este importante núcleo turístico.



El responsable de Presidencia se avino a estudiar la propuesta del Ayuntamiento oleirense y ahora le insta a pagar la mencionada indemnización como paso previo y necesario para restablecer el servicio de autobús.

Desplazamiento a Santa Cruz



El transporte público que si habrá es el que se ha dispuesto para aquellas personas mayores de 65 años que acudan mañana a la Romaría das Merendiñas que se celebrará en Santa Cruz.



Fuentes municipales indican que tres vehículos, en los que viajará de forma gratuita, recorrerán todos los núcleos del municipio oleirense a partir de las 12.30 horas. El primero partirá de Serantes pasando por Maianca, Dexo, Lorbé y Dorneda; el segundo lo hará de Perillo visitando Montrove, mientras que el tercero trasladará a los vecinos de Oleiros, Iñás y Nós.



Las mismas fuentes añaden que, en caso de ser preciso, los buses realizarán una segunda vuelta para recoger a aquellos que queden sin plaza.