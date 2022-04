Oleiros denuncia que no se le ha informado sobre la pasarela que unirá Santa Cristina con Oza

El Ayuntamiento de Oleiros señaló hoy que no recibió ninguna comunicación de la Xunta respecto a la pasarela que construirá para unir Oza y Santa Cristina. Ningún representante municipal fue convocado a ninguna reunión ni se recibió documentación, así lo único que saben es a través de los medios de comunicación.



















“Pola maneira de actuar do Goberno da Xunta, está moi claro que este é un tema electoralista. Hoxe veñen dicindo “…e se non se fai é culpa dos Concellos”, cando en ningún momento se está a contar co Concello de Oleiros, nin tan se quera para informar do que se pretende facer”, comentó el alcalde de Oleiros, Ángel Garía Seoane. La pasareala, que estará licitad próximamente permitirá el paso de peatones y ciclistas.