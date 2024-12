Oleiros critica al Gobierno por la presencia de maleza en los márgenes de la N-VI en Iñás

“Aquí todo Deus escurre o bulto e quere que os demais lle fagan as cousas. Se a carretera é do Estado, as beirrarúas e os arcéns son do Estado. De feito, foi el o que expropiou no seu momento para facelas obras”, se quejaba ayer el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, una vez que Carreteras del Estado le remitió un comunicado negándose a retirar la maleza que inunda los parterres situados en los márgenes de la vía N-VI, en el tramo de Iñás.



El regidor, en su habitual intervención de los jueves en la emisora de radio local, indica que la limpieza y el ornato de la zona corresponde al Gobierno central y que debe llevarse a cabo no solo por seguridad vial si no que también afecta al tránsito de peatones y vecinos.



“Tamén nos dixeron que se facían eles a limpeza que cortarían as vinte árbores que prantamos nos parterres. Que terá que ver a limpeza coas árbores? Vaia contestación do Goberno! As árbores non afectan para nada a circulación. O que si afecta son as silveiras e non solo os vehículos”, insistió el mandatario local que avisa con un explícito “non lles imos limpar a súa casa” que el Ayuntamiento oleirense rechaza hacerse cargo de los trabajos.



El mantenimiento de los márgenes de la vía nacional en Iñás no es la primera vez que enfrenta al Gobierno local con el central. En diversas ocasiones el alcalde se quejó por el supuesto desinterés del ahora Ministerio de Transportes por la limpieza de la zona teniendo además en cuenta que cuando se llevó a cabo la ampliación del tramo él solicitó que en lugar de parterres si dispusiese espacio para estacionar.