Oleiros y A Coruña reprochan a la Xunta que quiera construir la pasarela peatonal sin ningún consenso

Es extraño comprobar cómo una infraestructura llamada a unir esté provocando tanta “desunión”. Al menos en el ámbito político.

La cuestión de la construcción o no de una pasarela peatonal y ciclista entre los núcleos de Santa Cristina, en Oleiros, y Oza, en A Coruña, tuvo ayer otra entrega. En ella participaron todos los implicados. No faltó ninguno. Desde el alcalde oleirense, Ángel García Seoane, hasta la regidora coruñesa, Inés Rey, pasando por la conselleira Ethel Vázquez.

Los dos primeros para cuestionar las formas de la última para llevar a cabo sus propósitos y la responsable autonómica de Infraestruturas para preguntarse como es posible que se quiera renunciar a “fondos de reconstrucción” y que se intente bloquear proyectos que son una “apuesta clara por la movilidad sostenible, segura y saludable”.

El cruce de declaraciones de ayer se gestó el pasado jueves, día 13, cuando García Seoane tachaba de demencial el proyecto, en su habitual intervención en la emisora de radio local.

“É unha pasarela que non vai a ningún lado, que destroza o entorno e que non resolve ningún problema porque non conecta con zonas urbanas da Coruña. Conecta con un hospital e non todos están para ir ao hospital a diario. E demencial o que está pasando”, apuntaba la pasada semana e insistía ayer en una entrevista en la Cadena Cope.

Réplica

La réplica de la conselleira se conoció también ayer en una visita que Vázquez realizó al Chuac. Preguntada por las palabras del regidor oleirense dijo que no se aportan argumentos técnicos, tampoco medioambientales y ni siquiera legales para oponerse a la pasarela.

Pero las críticas hacia el proyecto no se quedan solo en el otro lado de la ría. También la alcaldesa de A Coruña se opone. Inés Rey acusa al Gobierno gallego de deslealtad, al tiempo que cuestiona que la pasarela peatonal anunciada sea “la forma más idónea para incentivar la movilidad sostenible”.

La primera edil herculina se mostró dispuesta a reunirse con su homólogo oleirense, mientras reprocha al Ejecutivo autonómico que plantee el proyecto "sin consensuar", al tiempo que incidió en su gran impacto ambiental.

Mes de abril

La iniciativa de construir una pasarela que enlace los núcleos de Oza y Santa Cristina se conoció el pasado mes de abril. El expresidente gallego Alberto Núñez Feijoo anunciaba, tras una reunión del Consello, que la estructura tendría una longitud de 300 metros y sería necesaria una inversión de ocho millones de euros para posibilitar la conexión peatonal y ciclista.

Además, en el futuro se preveía que sirva para mejorar la conexión con el nuevo Chuac desde Oleiros y su financiación estaría ligada a fondos europeos. l