Oleiros califica de “coxo” el proyecto de la Xunta para unir la Vía Ártabra con el puerto de Lorbé

No por esperada la decepción es menor. Lo que se temía el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, sobre el proyecto de la Xunta para enlazar el puerto de Lorbé con la Vía Ártabra se hizo ‘carne’ en la presentación de la iniciativa que tuvo lugar ayer en las instalaciones portuarias.

“Por fin van levar adiante o proxecto de enlace. Pero ven coxo. Hai vertidos de fecais desde os locais dos mariñeiros, do bar e mesmo da planta de mexillóns. Todos verten directamente o mar e fai falta un bombeo”, dijo regidor tras conocer como tiene previsto unir la Consellería de Infraestruturas el vial de gran capacidad con el muelle oleirense.

Presentación

Estaba en la presentación la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, que visitó Lorbé acompañada del delegado territorial, Gonzalo Trenor.

La mejora, que supondrá una inversión de al menos 150.000 euros, contempla la incorporación de la carretera provincial DP-5802 a la AC-526 y entre los puntos kilométricos 0,850 al 1,060 se incrementará el ancho de la vía, al tiempo que se habilitarán nuevas plazas de estacionamiento de vehículos.

Pero como preveía el regidor, cuando la pasada semana se anunciaba que Infraestruturas solicitaba permiso a Augas de Galicia para llevar a cabo los trabajos, el proyecto no contempla la construcción de un bombeo.

Una carencia para Seoane muy importante y que, según él, su inclusión no supondría ningún coste económico adicional para las arcas de la Xunta.

No obstante, aplaude que, después de doce años, el Gobierno autonómico decidiese acometer una obra que supondrá una mejora de las condiciones en las que llevan a cabo su labor tanto los marineros como los trabajadores de la planta de mejillones. l