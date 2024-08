Oleiros admite que la obra del multiusos de Bastiagueiro no estará finalizada hasta 2026

El Ayuntamiento de Oleiros asume que la obra de construcción del edificio multiusos de Bastiagueiro no estará finalizada hasta el año 2016 cuando lo previsto era poder inaugurarlo a mediados de 2015. Lo hace a través de la publicación municipal ‘Vivir en Oleiros’. En ella señala que los resultados del estudio geotécnico del proyecto constructivo ofrecieron un resultado erróneo, que no fue descubierto hasta que se iniciaron las excavaciones.



“A existencia dunha zona arbolada impediu realizar catas por todo o terreo, sendo moi irregular, con diferenzas que oscilan entre os cinco e os dezasete metros. Esa circunstancia, xunto coa aparición de cinco mananciais de auga, non detectados pola seca existente no verán do 2022, obrigan a un forte incremento na pilotaxe e a realizar unha drenaxe de toda a parcela. En consecuencia, o incremento no custo da obra será de 1,9 millóns de euros, retrasando tamén os prazos de finalización ata o 2026”, indican desde el periódico local.



Primera piedra



La construcción del centro multiusos se inició en enero pasado con la colocación de la primera piedra. Un acto en el que participaron asociaciones y entidades culturales de todo el municipio invitadas por el Gobierno local, presidido por Ángel García Seoane.



Está previsto que el recinto tenga capacidad para albergar a cuatro mil personas y en él se desarrollarán eventos de todo tipo, incluso congresos.