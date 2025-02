Ochocientos oleirenses realizaron en 48 horas la encuesta municipal

Ochocientos oleirenses, en 48 horas, han respondido ya al requerimiento del Gobierno local, presidido por Ángel García Seoane, de ofrecer su opinión sobre la gestión municipal. Desde el pasado sábado, día 1, y durante todo este mes de febrero, los vecinos pueden, de manera totalmente anónima, responder a 43 cuestiones a través de la web oleiros.org o en la dirección virtual enquisaoleiros.org.



Según fuentes municipales, se trata de un conjunto de preguntas que se responden en pocos minutos y en las que se valora el conjunto de los servicios públicos que presta el Ayuntamiento. Los encuestados deben indicar si conocen los distintos departamentos y de ser así puede evaluarlos de uno a diez y dejar un comentario.



“A xestión do Concello pode tamén valorarse globalmente de un a dez e por áreas municipais relacionadas con servicios públicos universais e o espazo público. Pode cualificarse a atención recibida de parte do persoal do Concello”, apuntan las mismas fuentes, que insisten en que la encuesta es anónima. Eso sí, los participantes deben consignar su edad y la parroquia de su residencia habitual.



Representación política



La encuesta también está abierta ha poner nota a los representantes políticos, tanto de los integrantes del equipo de gobierno de Alternativa dos Veciños como de los concejales del Partido Popular, Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego. Asimismo, se reserva un espacio para comentar y opinar sobre cuestiones de actualidad o de cualquier otro tema que el vecino considere de interés.



Sin embargo, esta iniciativa del Gobierno local que el regidor defiende como método para pulsar el grado de satisfacción de los oleirenses con la labor que se realiza desde las oficinas de A Rabadeira, ya ha sido objeto de críticas. El edil socialista Jesús Fernández denunció, en su momento, que la encuesta debería ser sufragada con fondos propios de Alternativa porque considera que es una medida política y partidista.

Fecha elegida



El socialista también criticaba que la fecha elegida para su realización tiene como objetivo evitar que los vecinos reflejen en sus respuestas el impacto de las recientes subidas de impuestos y tasas.



“La encuesta pretende desviar la atención de la mala gestión del Gobierno local, que ha supuesto importantes costes económicos para los vecinos del municipio”, apostillaba Fernández a través de un comunicado.