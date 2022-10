La mayoría de las 280 familias de Oleiros que están en riesgo de exclusión son inmigrantes

Aunque pueda sorprender, uno de los municipios que presume de tener una de las mayores renta per capita a nivel nacional también cuenta, entre sus vecinos, con familias que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social.

El propio alcalde, Ángel García Seoane, ofreció las cifras en su habitual intervención de los jueves en la emisora de radio local. Son 180 y la gran mayoría inmigrantes.

Por este motivo, el Ayuntamiento acaba de sacar a contratación por 240.000 euros la adquisición de alimentos y productos básicos de primera necesidad para ayudar a estas familias que se espera que se encuentren ante situaciones adversas en 2023.

“En Oleiros hai neste momento 280 familias en situación de vulnerabilidade que recibirán esta axuda. Mediante a entrega dunha tarxeta, que irá recargando en función do número de membros da familia, as persoas beneficiarias poden acudir ao supermercado a adquirir alimentos e artigos de hixiene personal en condicións de confidencialidade”, dijo el regidor.

Fuentes municipales señalan que el Gobierno local reforzó económicamente este contrato “ante a súbita cancelación, en xuño, do programa autonómico de tarxetas moedeiro da Xunta”.

Súbita cancelación

Una cancelación que, añaden las mismas fuentes, dejó a bastantes familias sin la ayuda alimentaria que concedía el Gobierno autonómico “incluso algúns días antes da súa perda de vixencia burocrática”.

El alcalde también quiso recordar que, además de estas ayudas, se está apoyando económicamente a las familias costeando el comedor escolar, abonando los alquileres y las facturas de la luz, e incluso los gastos médicos. l