La candidata socialista a la Alcaldía de Oleiros, Macu Acuña, visitó Iñás. Fue a escuchar a los vecinos, y confirmar que “son os mesmos problemas que noutras zonas, unha desigualdade que non é tolerable, non se pode falar dunha boa xestión municipal cando nunhas zonas do concello coidanse con esmero (...), mentres que noutras non se dispón nin de beirarrúas...”.