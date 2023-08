La hostelería oleirense se queja al Ayuntamiento de la escasez de taxis durante la madrugada

Hostelería, madrugada y quejas son un tópico pero en Oleiros la conexión, en este caso, no es la típica ya que son los profesionales hosteleros los que han puesto el grito en el cielo por lo que sucede por las noches con la escasez de servicio de taxis. Y como es lo procedente se han dirigido al Ayuntamiento para exigir que se adopten medidas para solventar una problemática de la que también, según el alcalde, Ángel García Seoane, se han recibido quejas de vecinos.



“A xente chama as paradas de noite e nadie contesta. Xa me puxen en contacto con representantes do sector do taxi para reunirnos e adoptar una solución”, dijo ayer el regidor en su habitual intervención radiofónica de los martes en la emisora local de la Cadena Ser, al tiempo que apunta motivaciones económicas detrás de esta falta de servicios durante la madrugada.



“Gran parte dos traballadores son asalariados e o patrón para aforrar cartos elimina os turnos”, añadió Seoane, que afirma que recordará a los taxistas que el servicio nocturno es obligatorio por lo que exigirá que se preste.



La escasez de este tipo de servicio de transporte público comienza a ser motivo de queja en gran parte de los municipios de la comarca coruñesa.

Reclamaciones en Culleredo



Así, se han efectuado reclamaciones en el Ayuntamiento de Culleredo porque los usuarios aseguran que las paradas se encuentran totalmente vacías cuando hay aterrizajes o despegues de aviones en el aeropuerto de Alvedro.



Un hostelero cullerdense, que trabaja en A Coruña, afirma que se ha dirigido en reiteradas ocasiones al Gobierno local para denunciar que en la parada de Fonteculler casi nunca hay taxis. El Gobierno local, por su parte, dice que ha pedido a los profesionales que cumplan con su deber.