El Gobierno destaca su “intenso trabajo” para que los mariscadores de O Burgo cobren “lo antes posible”

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, destacó ayer que se “está trabajando intensamente” para que los mariscadores de la ría de O Burgo cobren “lo antes posible” las compensaciones.



“El compromiso del Gobierno con la ría y sus trabajadores es evidente y se está trabajando intensamente para cerrar la fórmula jurídica que nos va a permitir abonar las indemnizaciones. Esperamos que en breve se concrete, no es una fórmula sencilla porque las competencias en esta materia son de la comunidad autónoma y hay que hilar muy fino”, indicó Rivas, que recalcó que se está haciendo “todo lo posible para que se cobren lo antes posible, y ellos lo saben”.



María Rivas hizo estas declaraciones en una visita a la playa de Santa Cristina (Oleiros) para supervisar las obras de mejora de la accesibilidad en uno de los puntos del arenal, en la que estuvo acompañada por el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, y el responsable de la Demarcación de Costas, Rafael Eimil.



“Esta es una de esas pequeñas obras que muestran el compromiso del Gobierno con nuestro día a día. Una actuación que empezó en marzo y que está a punto de terminar, pero que mejorará la vida de la ciudadanía”, subrayó.



La actuación, con una inversión de 90.000 euros, implica la demolición de la rampa de acceso existente así como las ocupaciones de dominio público sobre el arenal en el acceso peatonal. También supone la creación de un nuevo acceso al actual, sin ocupación de playa, demoliendo y recuperando una parte de la grada existente con la terminación en perpiaños de granito.



Rivas destacó que la actuación se completará con aportación de escollera a fin de eliminar la reflexión existente que provoca una pérdida de arena en esa zona de la playa. También está previsto completar la actuación con la aportación de arena proveniente del dragado ambiental de los sedimentos de la ría de O Burgo, que se está llevando a cabo en la actualidad.



“A costa para nós é importantísima. Esta era unha necesidade, había unha rampa que non era utilizable e agora estamos pendentes do dragado da ría para que se continúe o paseo ata Cambre”, dijo Ángel García Seoane. Sobre esta actuación, Rafael Eimil indicó que los trabajos en Oleiros quedarán, previsiblemente, emplazados a 2023.









Renta per cápita





Preguntado por la clasificación de Oleiros como el municipio con más renta per cápita de Galicia y uno de los 25 de los más ricos de España, Seoane alegó rotundo: “Este é un municipio singular e distinto. Fixemos políticas que deron este resultado. A xente que é intelixente vén para aquí, xa non lle teñen medo ao comunista”.



El regidor alabó el urbanismo llevado a cabo en la localidad y la calidad de sus infraestructuras, con equipamientos públicos deportivos, sociales y culturales.