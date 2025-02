García Seoane: “Non é por falta de ganas pero non teño moito humor para disfrazarme este ano”

El acto central del Carnaval de Oleiros y, quizás para más de uno, del área metropolitana, cuenta con bastantes papeletas para no celebrarse por segundo año consecutivo. El alcalde, Ángel García Seoane, en declaraciones a la emisora local de radio de la Cadena Cope, dejó entrever que al igual que en 2024 este año no formará parte del cartel de actos de la Festa do Entroido que tendrá lugar en la localidad de Santa Cruz, el viernes 7 de marzo.



“Non é por falta de ganas pero non teño moito humor para disfrazarme este ano”, contestaba el regidor a la pregunta que anualmente, por estas fechas, se hace todo aquel que espera la peculiar visión del regidor sobre los acontecimientos políticos de su municipio, en particular, y de la comarca, en general.



Ya en 2023 ‘amenazó’ con no disfrazarse para luego ‘resucitar’ caracterizado de Nazareno dándose un baño de masas el 24 de febrero en el pabellón de deportes Arsenio Iglesias de Santa Cruz. Sin embargo, un año después con un tajante “non, este ano non vai haber disfrace do alcalde, non estou de humor” cerraba cualquier posibilidad a subirse al escenario habilitado para el concurso de disfraces.



Y, al igual que ayer, los motivos por los que no está para ‘humoradas’ no los hizo públicos. No obstante, se puede especular con que la espada de Damocles del caso Casa Carnicero aún ahora pende sobre su cabeza. Las últimas decisiones judiciales apuntan a que tendrá que comparecer ante un tribunal que podría inhabilitarlo para ejercer cargo público por segunda vez.



Actos



Reconsidere o no su decisión García Seoane, la Festa do Entroido tendrá lugar. Así, como hace más de tres décadas, los oleirenses están emplazados, a partir de las 18.00 horas, a una celebración en la que actuará la orquesta Los Satélites antes y después del ya mencionado concurso de disfraces.



Por su parte, el certamen tendrá dos categorías: individuales-parejas y grupos. En esta última se repartirán tres premios: el primero de 1.500 euros; el segundo, de 1.000; dos terceros, con 500 para cada uno y un accésit de 400. Para la primera, el vencedor recibirá 400 euros, mientras que el segundo y los dos terceros, 300 y 200, respectivamente. Asimismo, habrá dos accésit por valor de cien euros.



El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 5 de marzo a las 14.00 horas. Para hacerlo deberán presentarse las solicitudes en la web http://sede.oleiros.org/portal/sede o de forma presencial en el centro cultural A Fábrica de Perillo.