El conflicto político se cuela en la fiesta del futuro recinto multiusos de Oleiros

No alcanzó el papel de protagonista pero tras ser el personaje principal durante casi toda la semana no es extraño que consiguiese colarse en un acto tan festivo como es la colocación de la primera piedra del futuro multiusos de Oleiros. Y fue precisamente el alcalde, Ángel García Seoane, el que permitió su presencia insistiendo en sus reproches a la oposición.



“Esta semana nun programa de televisión, no que se difamou a miña persoa, preguntábaselle a unha do PP por que gañaba eu as eleccións. E respostaba ela: ‘porque tiene una red clientelar en todo el municipio’. Manda truco! Chamarlle rede clientelar aos veciños de Oleiros que fan o que queren e que votan libremente”, dijo el regidor, ante cerca de un centenar de invitados a participar en la inauguración de una obra por la que, según Seoane, se ha estado esperando desde el año 2005 y que se ha retrasado, en este caso, por la oposición en aquel momento del PSOE.



Sin embargo, las alusiones a terceros, en este caso políticos, no consiguieron aguar una celebración en la que los verdaderos protagonistas fueron los representantes de entidades sociales, culturales y deportivas locales que depositaron todo tipo de objetos en una urna metálica que hará de primera piedra del complejo cultural de Bastiagueiro.



“Este edificio será sobre todo un templo das artes, un gran escenario para a música, a danza, o deporte e o teatro. Pero tamén unha instalación de gran importancia económica para o desenvolvemento do concello, un complemento da actividade turística”, aseguró el regidor.

“Carta a quen sabe quen”



El cofre metálico, en el que se depositaron periódicos del día, como un ejemplar de El Ideal Gallego, incluye una misiva firmada por García Seoane que lleva por título “Carta a quen sabe quen”.



El documento hace un somero repaso de lo que se realizó en el municipio a lo largo de las últimas décadas pero, para unos hipotéticos receptores del futuro, también se da testimonio “da desigualdade do planeta, do mundo movido só polo diñeiro, da avaricia e das guerras”.